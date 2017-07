11 sèries que ens van fer desitjar ser metges (i una que t'ensenyarà la realitat de ser-ho)

Entre les motivacions per triar una o altra professió hi ha el que hem vist a casa ("jo seré professor com els meus pares"), les pressions familiars ( "tota la meva família va insistir que estudiés Dret"), seguir els passos d'algú a qui admirem ("estudiaré Audiovisuals perquè vull fer cinema com Tarantino") i, fins i tot, el que veiem a la televisió ("m'ha encantat aquesta sèrie de metges / periodistes / policies").

Pel que fa a la Medicina, un estudi de 2012 va revelar que un 26,8% dels estudiants diuen que les sèries els ha influït d'alguna manera per triar aquesta carrera professional. Als anys 50 es van començar a emetre les primeres sèries de metges als Estats Units. En la dècada següent, van arribar al nostre país, i pràcticament no hi ha hagut pausa des de llavors en el que a emissió de sèries basades en les vides de doctors es refereix. Aquestes són algunes de les que ens han acompanyat al llarg dels anys:

Però el metge de la tele, en general, poc té a veure amb el metge normal. El drama, les històries impressionants, casos extrems i els metges genials poden ser molt atractius, però s'allunyen del dia a dia dels facultatius reals. Però també hi ha sèries més realistes, que re inventen el gènere i amb les que els metges podran exclamar: "Això sí que s'assembla al que faig!".

Un dels exemples el tenim a Código Negro, la segona temporada d'aquesta sèrie la podrem veure dimecres 5 de juliol a les 23:30 a Movistar + Series. Està basada en el documental de 2013 Code Black, que ens porta al Departament d'Emergències dels Estats Units, on metges en formació lluiten per salvar vides en un sistema complex i sobrecarregat.

Els actors de Código Negro van preparar els seus papers amb professionals reals de la medicina per conèixer les reaccions en determinades situacions, a més de conèixer amb detall els procediments a seguir en cada cas. En el set tenen fins i tot equips mèdics reals i alguns doctors i infermeres com a extres. Possiblement, Código Negro sigui una de les poques ficcions televisives que mostren com funciona realment una sala d'emergències col·lapsada de persones que necessiten atenció urgentment. Sense exageracions, sense metges genials (encara que sí molt entregats al seu treball), sense més drama que la vida real.

Les sèries:

Marcus Welby

Marcus Welby investigava el passat dels seus pacients, anava a veure'ls a casa... Vaja, que s'assemblava més a qualsevol doctor corrent, al teu metge de família. Fins que un infart el deixa gairebé fora de joc i ha d'acceptar ajuda, i nous mètodes.

Un metge precoç

El trampolí per a un joveníssim Neil Patrick Harris va ser aquesta sèrie, basada en fets reals (però exagerats) en què un adolescent divideix el seu temps entre l'exercici de la medicina i els gustos propis de la seva edat. Malgrat la seva precocitat, Doogie no és el típic geni inadaptat, i ha aconseguit graduar-se a Harvard.

Doctor en Alaska

Aquesta sèrie ens va ensenyar la importància de llegir bé els contractes. Al pobre Joel Fleishman, acabat de llicenciar, el destinen a un poble d'Alaska, Cicely, per una clàusula en el seu contracte. Allà ha de adaptar-se tant a l'entorn com als habitants, amb una mentalitat molt diferent a la seva.

Urgències

George Clooney ens va fer somiar amb ser metges (o amb tenir-ne un al costat) en la sèrie que va llançar a la fama. Localitzada a la sala d'urgències de l'hospital (fictici) County General de Chicago, seguim les peripècies dels metges en la seva professió i en la seva vida personal.

Metge de Família

Emilio Aragón es va guanyar els nostres cors interpretant a aquest metge vidu que havia de tenir cura dels seus fills i el seu nebot. Tots recordarem per sempre aquests esmorzars que van heretar 'Los Serrano' i aquesta casa plena de gent en tot moment. Va ser la sèrie més vista en els seus cinc anys de recorregut.

Hospital central

Va ser una de les sèries espanyoles més longeves. Es va ambientar en un hospital madrileny i es va centrar en les vides personals dels treballadors de l'hospital, a més d'en la dels pacients que hi acudien. Va tractar temes com la donació d'òrgans, l'addicció a les drogues i altres de gran actualitat en el seu moment.

Scrubs

Possiblement la sèrie de metges més surrealista de totes les que s'han fet, els personatges són bromistes i els capítols juguen amb el temps i l'espai de l'acció.

House

El metge que voldries que et tractés, si no haguessis de tractar amb ell. Brillant, antipàtic, políticament incorrecte, dolorosament sincer i, sens dubte, de tot menys un doctor ortodox. Sempre hi ha una il·luminació divina que permet resoldre els casos per complicats que siguin, i sembla mentida que estigui basada en una columna mèdica real: la de la periodista Lisa Sanders per a The New York Times.

Anatomia de Grey

Drama, romanç, comèdia... Tot cap en la residència d'aquests joves metges acabats de llicenciar a Seattle Grace. Es pot considerar una barreja entre Urgències i Sexe a Nova York.

Doctor Mateo

La vida del metge rural és molt difícil, però si se li té fòbia a la sang, molt més (com va acabar aquest home la carrera?). Sense hospital de fons, i tractant el costat més humà del metge "de tota la vida", com dirien les nostres àvies, aquest senyor de caràcter complicat es va guanyar un lloc en els nostres cors. Seria el nostre 'Doctor en Alaska'.

Crida a la llevadora

Aquesta sèrie britànica, que transcorre en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, a la dècada dels 50, explica la història de les dones que en molts països europeus compleixen la funció d'ajudar en els embarassos i parts, sense intervenció de metges, llevat de casos d'extrema necessitat. No és exactament un producció de metges, però sí que mostra la complicada realitat de les llevadores i llevadores que van ajudar a arribar al món a molts petits durant aquests anys.