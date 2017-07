Comerç Figueres assegura que la pèrdua del Festival del Circ és culpa del consistori

Després que el promotor del Festival del Circ anunciés que no es faria més a la ciutat de Figueres, ja s'han començat a sentir les primeres reaccions respecte a això, sobretot per a aquells que eren favorables a combinar el certamen amb la construcció d'un museu a la Casa Nouvilas.

L'associació Comerç Figueres va culpar ahir l'Ajuntament de la ciutat d'haver deixat escapar un dels festivals estratègics de la ciutat. Lluís de Anguera, el seu president, va qualificar l'actuació del consistori en conjunt de «penosa», i va afegir que Figueres «ha comès un gran error».

Per al president, la capital altempordanesa «passa per una situació molt complexa» i, precisament, un dels punts que s'hauria de potenciar «és l'afluència de turisme europeu» i no pas posar «entrebancs» a projectes que poden ajudar a impulsar-lo.

Lluís de Anguera va voler remarcar que la culpa és de tot l'Ajuntament, no només de l'equip de govern. «Marta Felip va perdre l'oportunitat quan la tenia, no es va saber aprofitar, i ara no serveix culpar només la resta de partits» va explicar el president.

Una lluita aferrissada

Comerç Figueres va iniciar una campanya per donar suport al projecte del Museu del Circ a la Casa Nouvilas l'any passat. Sota el nom de «Tots pel Museu del Circ!», l'entitat va voler sumar-se a les veus favorables a la iniciativa perquè ho considerava una oportunitat «única per crear un punt d'atracció de rellevància mundial a la nostra ciutat».

En el marc d'aquesta campanya van crear també una recollida de signatures presencial i una altra on-line a través de la plataforma Change.org. Es van recollir un total d'onze mil firmes que es van lliurar a l'alcaldessa durant l'últim espectacle de la darrera edició. «Ja ens hem manifestat prou», aclareix Lluís de Anguera.

Repercussió electoral

El president de l'associació figuerenca es va aventurar a predir, fins i tot, una repercussió electoral derivada d'aquesta notícia. «Els polítics de la ciutat consideren que no és necessari, ja veurem doncs a les pròximes eleccions com quedarà la cosa», va dir. De Anguera creu que «el circ acabarà fent un canvi important al mapa polític».

Malgrat avui el PDeCat ja ha anunciat que presentarà una moció al ple per tal de pressionar la resta de partits a posicionar-se en un últim intent de recuperar el certamen, Comerç Figueres creu que «no hi haurà prou suports». «Tenim una ciutat dividida per aquest tema, i en el sector polític passa el mateix», va concloure De Anguera.