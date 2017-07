Un home fereix amb una arma de foc dos agents de la Policia Local de Gavà

Un home ha ferit aquest dijous al migdia amb una arma de foc dos agents de la Policia Local de Gavà (Baix Llobregat). Els fets han tingut lloc als voltants del tanatori de la localitat, segons fonts policials. En una piulada a Twitter, els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta d'un "incident amb arma de foc" i han confirmat que hi ha dos agents ferits de 50 i 62 anys. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat quatre unitats al lloc dels fets, el seu estat és greu i menys greu. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu de recerca per localitzar el presumpte autor dels fets, que ha fugit amb un Alfa Romeo de color verd.