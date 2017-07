Hard Rock anuncia una inversió de 2.000 milions d'euros al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou

L'empresa nord-americana Hard Rock ha anunciat aquest dilluns una inversió total de 2.000 milions d'euros al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. La companyia també ha revelat el nom que vol per al complex de joc i oci: Hard Rock Entertainment World. En un comunicat, ha explicat que el desenvolupament del complex d'oci i de joc començaria amb una inversió de més de 600 milions d'euros en la primera fase, en la qual es construiria un hotel familiar de 500 habitacions desenvolupat per Port Aventura i més de 75 botigues de luxe desenvolupades per Value Retail. Durant la construcció d'aquesta primera fase i un cop estigui acabada, s'estima que es crearan 11.500 llocs de treball directes i indirectes i un impacte econòmic de 1.300 milions d'euros a la zona.

En el comunicat, Hard Rock explica que també hi haurà un hotel que tindrà la forma de la icònica guitarra de la cadena de cafeteries i que oferirà 600 habitacions en uns 100.000 metres quadrats. Pel que fa al casino, hi haurà 1.200 màquines recreatives i 100 jocs de taula, el que el convertiran en el casino més gran d'Europa, superant un complex portuguès que ara ostentava aquest pol·lèmic títol. El complex també tindrà un espai per a espectacles amb una capacitat per cobrir 15.000 persones de públic. Així mateix, es planeja una piscina de 6.000 metres quadrats.