El jutjat deixa en llibertat el conductor begut i sense carnet que va matar una noia a Fornells

El jutjat ha deixat en llibertat provisional el conductor reincident que, anant begut i amb el carnet retirat, va matar una noia en un xoc frontal a Fornells de la Selva. La interlocutòria resol que Francisco Javier Medina pot sortir de la presó, on hi és des de fa més d'un any, si paga una fiança de 5.000 euros. El jutjat sosté que no hi ha risc de fugida ni de reincidència, perquè va quedar malferit, «pateix lesions que l'obliguen a anar amb crosses» i és «complicat» que pugui tornar a conduir. Medina s´enfronta a una pena de fins a 8 anys i mig de presó, que li demana l'acusació particular, per homicidi imprudent, conducció temerària i anar sota els efectes de l'alcohol i les drogues. L'acusació també sol·licita que se li retiri el carnet durant 10 anys i que hagi de pagar una indemnització de més de 300.000 euros. El fiscal, per la seva banda, reclama una pena de 4 anys de presó i que no pugui conduir cap vehicle durant 6 anys. L'accident mortal va tenir lloc la nit del 29 de gener de l'any passat.

L'envestida frontal, que va provocar la mort a una jove de 25 anys, va passar a prop de l'entrada de Girona per la C-65. Aquella nit, Francisco Javier Medina –el qual ja havien condemnat per conducció temerària– anava borratxo, drogat i a més tenia el permís retirat. De fet, els Mossos d'Esquadra li havien tret el carnet aquella mateixa tarda, perquè va fugir després de provocar un altre accident a Llagostera.

Medina va ingressar a presó el 20 de maig de l'any passat. Abans, havia estat setmanes ingressat arran de les ferides que va patir pel xoc mortal que ell mateix va ocasionar. A l'estiu, l'Audiència de Girona va denegar la petició de la seva defensa de deixar-lo en llibertat provisional. Però ara, el jutjat instrucció Número 1 de Girona, que és qui es fa càrrec del cas, ha acceptat la mesura. Això sí, li imposa una fiança de 5.000 euros i l'obliga a comparèixer cada quinze dies al jutjat.

Arrelament familiar i social

La interlocutòria, que signa el magistrat Manuel Ignacio Marcello, conclou que no hi ha risc que Medina s'evadeixi si se´l deixa en llibertat perquè té «arrelament personal, familiar i social» al territori. Però allà on la resolució entra més a fons, a l'hora de decidir si el conductor pot sortir de la presó, és en determinar si pot tornar a reincidir.

«És difícil que l'investigat torni a conduir un vehicle a motor, perquè a conseqüència de l'accident va patir lesions que l'obliguen a caminar amb crosses», recull l'escrit. I hi afegeix: «Si bé no és impossible que condueixi, la limitació física ho fa complicat».

A més, el jutjat també recorda que Medina fa més d'un any que se sotmet a un tractament de desintoxicació. «Avui en dia es pot pressuposar que l'investigat no beu begudes alcohòliques en excés, ja que durant aquest any i escaig que ha estat pres, no ha consumit substàncies estupefaents», recull la interlocutòria (fent-se ressò dels informes mèdics).

El jutjat ja ha tancat la instrucció de l'envestida mortal i ara, després de rebre els escrits de les parts, queda pendent fixar la data del judici. Tant els escrits del fiscal com el de l'acusació particular, però, deixen clar que el 29 de gener de l'any passat Medina va cometre un reguitzell de delictes al volant.

Aquella tarda, l'infractor reincident ja anava begut i va provocar un accident a Llagostera. Després de xocar contra un cotxe a la C-65, Medina va fugir. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar a dins el municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), on el conductor va protagonitzar una persecució per diversos carrers.

Medina va ser traslladat a la comissaria de la Policia Local i allà, els agents li van fer una prova d'alcoholèmia. Va marcar 0,62 mg/l (en què va excedir, doncs, el límit penal). La policia li va retirar el carnet i li van prohibir tornar a agafar el cotxe. Un amic el va anar a recollir, a ell i al seu cotxe, i se'l va emportar.

A 150 quilòmetres per hora

Tot i que la policia li ho havia prohibit expressament, poc després Medina va tornar a conduir. Cap a les deu de la nit, va tornar a agafar el seu Alfa Romeo i va enfilar cap a Girona. El fiscal subratlla que, a més d'anar begut, havia ingerit «amfetamines» i altres drogues.

Tant el ministeri públic com l'acusació particular recullen als seus escrits que, durant el trajecte, Medina va conduir «a gran velocitat, sense respectar les distàncies de seguretat amb els altres vehicles, avançant en contínua i fent continus cops de volant per avançar» els altres cotxes. Quan s'acostava a Girona, l'acusat va accelerar fins a 150 quilòmetres per hora (quan no podia anar a més de 100).

El fiscal recull que, entre d'altres, això va provocar que al quilòmetre 29,2 de la C-65 Medina «perdés el control del vehicle», envaís el sentit contrari i envestís frontalment l'altre cotxe (que conduïa la víctima mortal). Quan va ingressar a l'hospital, se li van fer proves que van confirmar la ingesta d'alcohol i drogues.

Segons indica el fiscal, els resultats permeten inferir que, en el moment de l'accident, la presència d'alcohol en sang que tenia Medina era de 0,41 mg/l.

Homicidi imprudent

El fiscal i l'acusació particular imputen a l'acusat un delicte d'homicidi imprudent, un de conducció temerària (aquest, amb l'agreujant de reincidència) i un tercer de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Demana que se'l condemni a 4 anys de presó i que, a més de perdre el carnet, no pugui posar-se al volant de cap vehicle durant 6 anys. En responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que Medina hagi de pagar una indemnització de 306.812,46 euros als familiars de la víctima.

L'acusació particular eleva la petició de pena de presó a 8 anys i mig. Demana també que Medina no pugui conduir durant 10 anys i que l'acusat hagi de pagar una indemnització de 303.987,46 euros.