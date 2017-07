La Guàrdia Civil requereix informació al TNC per l'acte sobre la llei del referèndum

La Guàrdia Civil ha requerit informació al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) sobre l'acte de JxSí de la setmana passada en què es va presentar la llei del referèndum. Així ho ha informat a través del seu compte de Twitter el president de JxSí, Jordi Turull, que ho ha qualificat de "delirant". De fet, el mateix TNC s'ha posat en contacte amb el grup parlamentari per explicar els fets. En les últimes setmanes, la Guàrdia Civil ha interrogat treballadors de la Generalitat en relació a la pàgina web del Pacte Nacional del Referèndum i sobre la campanya institucional del registre de catalans a l'exterior. Segons fonts governamentals, agents de la Guàrdia Civil també van visitar una de les empreses que optava al procés d'homologació per a la compra d'urnes. L'acte de la setmana passada al TNC es va organitzar des de JxSí i hi van intervenir a banda de Turull la portaveu del grup, Marta Rovira, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.

Fonts del TNC han explicat a l'ACN que la Guàrdia Civil ha arribat al teatre entre les 10h i les 11h i s'hi ha estat poca estona. De fet, s'han limitat a lliurar el requeriment judicial que demana la documentació relativa a la contractació de l'acte del 4 de juliol. Així doncs, el teatre encara no ha entregat la informació. Un cop rebut el requeriment, el TNC té un termini de 5 dies per lliurar la documentació que se li demana.

Aquests mateixes fonts expliquen que l'esdeveniment es va acollir dins del règim de lloguer de l'espai que té el teatre. En aquest últim any, s'han celebrat 73 actes d'aquests característiques.

Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Civil han explicat a l'ACN que efectius del cos han anat al TNC per lliurar la interlocutòria en compliment d'una ordre judicial.

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va obrir una investigació per l'anomenat 'cas Vidal' arran de les conferència de l'exsenador on va apuntar que el Govern disposava de dades fiscals dels catalans de manera il·legal, investiga també els preparatius del referèndum. De fet, la fiscalia va obrir fa uns mesos una investigació sobre aquests preparatius, però es va acabar inhibint en favor del jutjat número 13.