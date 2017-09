Irma deixa aïllats a milers de turistes espanyols a Cuba

El pas de l'huracà Irma per Cuba ha deixat aïllats al país caribeny a milers de turistes espanyols, afectats pel tancament de l'aeroport José Martí de la Habana entre el passat dissabte i aquest dimarts.

Tot i que el temporal va començar a remetre a la tarda de diumenge, després assotar amb força l'illa des de la matinada de divendres a dissabte, les conseqüències del devastador cicló persisteixen diversos dies després. Per exemple, els greus danys soferts en els subministraments elèctrics ha deixat sense llum a gran part del país.

Així, aquest dilluns va romandre tancat l'aeroport de la capital, tot i que molts espanyols havien estat citats allà per l'aerolínia Iberia el dia anterior, informant-los que la seva vol de diumenge es retardaria fins a les 14.00 del dia següent.

Un dels afectats, Jaume, un madrileny que passava les vacances a l'Havana amb tres amics, ha criticat en declaracions a Europa Press la nul·la informació rebuda per part d'aquesta aerolínia, ja que les seves oficines a l'aeroport romanien tancades, sense cap operari amb el d'aclarir la seva situació.



Reubicacions amb una setmana de retard

"Hem anat fins allà i no hi havia ningú, només han deixat un número de telèfon en un cartell. Després, hem anat a les seves oficines a l'Havana i ens han reubicat en un altre vol per al dia 18, perquè no hi havia cap altre disponible, i hem de passar una setmana més aquí, sense recursos i sense mitjans ", ha denunciat.

Aquesta situació d'incertesa i frustració era la tònica general entre els espanyols que es creuaven pels carrers de l'Havana a la recerca d'algun dels escassos restaurants oberts per aconseguir alguna cosa de menjar o comprar aigua potable.

A més, la falta d'electricitat i, amb això, de punts per recarregar els telèfons mòbils per comunicar-se amb els seus familiars, ha transformat les recepcions d'alguns dels principals hotels de la capital en veritables centres d'operacions, on turistes de tots els països també tractaven de canviar diners, davant la impossibilitat de pagar amb targetes de crèdit en els comerços i establiments cubans.

L'ambaixada espanyola també va obrir les portes aquest dilluns fins a les 20.00 hores per oferir suport i subministraments als turistes afectats, i facilitar-los l'reallotjament en hotels i cases particulars ben equipades. Aquest dimarts, les seves portes estan obertes des de les 8.30 i de nou fins a les 20.00 hores.

Segons fonts consultada per Europa Press, uns 200 espanyols van passar per l'Ambaixada aquest dilluns. La xifra de turistes aïllats a la capital cubana puja a uns 2.000, segons aquestes mateixes fonts.