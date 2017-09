Un policia mor apunyalat a València per l'home a qui anava a detenir

Un agent del grup d'homicidis de la policia espanyola ha mort aquest dimarts a València com a conseqüència de les ganivetades efectuades per un home a qui es disposava a detenir, que també ha mort abatut per un altre policia. Segons que han confirmat fonts de la policia espanyola a l'ACN, els fets han succeït aquest migdia al número 77 del carrer Sueca, al cèntric barri de Russafa. Les mateixes fonts han explicat que els agents efectuaven tasques d'investigació després d'haver trobat dilluns a la nit una maleta amb restes humanes esquarterades en els carrers d'aquest barri. Ha estat quan els policies es disposaven a interrogar un dels sospitosos, que aquest ha apunyalat greument un dels agents, sense que els serveis mèdics poguessin fer res.