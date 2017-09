El Tribunal Suprem ratifica que Otegi està inhabilitat fins al 2021

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va interposar la defensa de l'exportaveu de Batasuna, Arnaldo Otegi, contra la decisió de l'Audiència Nacional d'estendre la inhabilitació a la qual va ser condemnat –que suposa la prohibició de presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic- fins al 28 de febrer de 2021. La Sala Penal ha refusat el recurs de cassació, que el líder basc havia presentat contra l'auto de l'Audiència Nacional per intentar refundar Batasuna, argumentant que la sentència d'inhabilitació ja era ferma. A més, Suprem també avisa que els condemnats per delicte de terrorisme són "inelegibles" quan se'ls imposa tant una pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi com la inhabilitació absoluta o especial per a l'ocupació de càrrecs públics.

Otegi va ser condemnat pel cas Betargune –per intentar refundar Batasuna- a sis anys i mig de presó i sis anys i mig d'inhabilitació especial, que suposa la prohibició de presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic.