Catalunya en Comú cridarà a la participació a l'1-O amb l'aval del 60% de les bases

Catalunya en Comú cridarà a la participació a l'1-O. I ho farà després que les bases dels comuns hagin avalat, amb el 59,39% dels vots, la pregunta 'Catalunya en Comú ha de participar a la mobilització de l´1-O?', en la la consulta interna dels darrers dies –hi han participat 3.458 persones, un 44% del cens. Així ho ha anunciat la portaveu del partit, Elisenda Alamany, en una roda de premsa aquest divendres al centre cívic del Convent de Sant Agustí de Barcelona. Els comuns han fixat la seva posició, també després de "l'onada repressiva" del PP dels darrers dies. "Crec que és moment de no doblegar-se davant l'estratègia de la por", ha afegit Alamany. Just el dia que els independentistes arrenquen formalment la campanya, els comuns han assegurat que no entraran en una campanya polaritzada entre el sí i el no a la independència sinó que posaran en valor el dret a decidir, també per ser "curosos" amb el 40,61% que ha votat 'no'.