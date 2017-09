La Generalitat comunica al govern espanyol que dona per suspesa l'ordre per intervenir les finances

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta aquest dilluns al secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya Romero, en què l'informa que l'executiu català dona per suspesa l'ordre del ministeri per intervenir les finances catalanes fins que el Suprem es posicioni sobre l'efectivitat de l'acord.

En la missiva, Aragonès li comunica que aquest mateix dilluns el Govern ha presentat un recurs contenciós administratiu davant l'alt tribunal en què li demana la suspensió cautelar de l'acord que va prendre el consell de ministre divendres passat i que suposaria la intervenció de les finances de l'executiu català. "El que li comunico als efectes legals oportuns i en especial quant a la suspensió de l'execució de l'acte impugnat, a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre aquesta suspensió cautelar sol·licitada", diu Aragonès en la carta.

En la missiva, a la qual ha tingut accés l'ACN, Aragonès adjunta una còpia de l'entrada del recurs al sistema telemàtic del ministeri de Justícia, el LexNET.

L'ordre del Ministeri d'Hisenda es va anunciar divendres al Consell de Ministres i es publicar dissabte al BOE "en defensa de l'interès general i en garantia de els serveis públics fonamentals en la Comunitat Autònoma de Catalunya", després que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, decidís deixar d'informar setmanalment a l'executiu central sobre les despeses de la Generalitat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té temps fins dimarts per adoptar i comunicar l'acord de no disponibilitat sobre el seu pressupost que li reclama l'Estat.

El govern espanyol va anunciar divendres després del Consell de Ministres que prendria el control financer de la Generalitat, incloent el pagament de nòmines, crèdits i transferències dels serveis públics bàsics, per impedir que l'executiu català pugui continuar amb la preparació del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. La decisió del Consell de Ministres obliga també la Generalitat a comunicar a l'Estat tots els préstecs pendents i demana als bancs denunciar a la Fiscalia qualsevol moviment de fons vinculat al referèndum.

En aquest sentit, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha acusat el ministeri d'Hisenda de portar al "col·lapse total" la Generalitat si es persisteix en el control de les nòmines i factures de l'executiu català. En una entrevista aquest dilluns a RAC1, Junqueras ha valorat que "això ens portarà al col·lapse de totes les administracions. Com s´ho faran per validar factura per factura?".