Concentració a la Ciutat de la Justícia per demanar la llibertat dels detinguts per l'1-O

Centenars de persones s'han concentrat a primera hora del matí a les portes de la Ciutat de la Justícia per demanar la posada en llibertat dels alts càrrecs de la Generalitat i altres persones detingudes dimecres passat per la Guàrdia Civil per la preparació de l'1-O. L'entrada a l'edifici es troba acordonada i a l'exterior s'hi poden sentir crits dels assistents, amb estelades, a favor del referèndum i de la independència i de solidaritat amb els detinguts, com per exemple 'Votarem', 'Fora, fora, fora, la justícia espanyola', No esteu sols' i 'Detinguts llibertat'.

La concentració compta amb el suport, entre d'altres, dels consellers de Salut i Exteriors, Toni Comín i Raül Romeva, respectivament; la membre de la mesa del Parlament Anna Simó; el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Joan Tardà i la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat, Patrícia Gomà.

Al voltant de les set del matí, els sis detinguts que encara queden per declarar han estat traslladats a la Ciutat de la Justícia des de les dependències de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia.

Es tracta del secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, o Joan Manuel Gómez, del CESICAT; Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems, i Josep Masoliver, responsable de sistemes de la fundació puntCAT. La resta dels detinguts, una quinzena en total, ja van anar sortint en llibertat.