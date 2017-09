Santi Vila: «Si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó hi anirem»

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, assegura que «si la setmana que ve hem d'anar una dies a la presó, hi anirem i si ens hi hem de jugar el patrimoni, ens el jugarem perquè ens hi juguem la dignitat».

Vila ha encapçalat l'acte del PDeCAT de campanya per referèndum de l'1-O a Figueres i ha aprofitat per carregar contra el govern de l'estat espanyol. Un govern que, segons diu, està dirigit per «un centenar de famílies» predemocràtiques.

Vila ha assegurat que el Govern «no té por» i que el proper 1 d'octubre es votarà. El conseller també ha afirmat que la intervenció sobre el cos dels Mossos d'Esquadra és un exemple més de l'aplicació «encoberta» de l'article 155 de la Constitució.

El vicepresident del Parlament, Lluís Guinó, ha reclamat la intervenció de la Unió Europea davant l'actuació «injustificable» de l'Estat. Assegura però que des del seu punt de vista «ja es va tard».