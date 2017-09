Llívia encén una espectacular estelada amb més de 80.000 espelmes

La imatge que volia oferir L'Ajuntament de Llívia i l'ANC de la Cerdanya volia que estigués acord amb el moment històric que viu el país, i no van defraudar. Van encendre més de 80.000 espelmes al camp de futbol, oferint una imatge espectacular. Més de 2.000 persones van passar per les instal·lacions esportives ahir a la nit per veure i fotografiar l'estelada encesa. Mentre els milers de petits flames cremaven, alcaldes de la Cerdanya, i també de l'Alt Urgell i el Berguedà, van fer parlaments.