Machín diu que "el punt és molt bo per a nosaltres"

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha dit als vestidors que "tenim menys punts que mèrits però ningú pot dir que no hem competit". En aquest sentit ha subratllat que "mai s'ha de perdre l'esperança, és l'ADN Girona. Avui ho hem demostrat".

El tècnic també ha dit que "l'aturada de seleccions ens vindrà bé per recuperar-nos. Hem fet gols però amb tres és una llàstima no guanyar". Per últim ha insistit que "tenim menys punts que mèrits però ningú pot dir que no hem competit".