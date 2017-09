Crida per la Democràcia alerta que els «atacs» de l'Estat han fet que alguns col·legis hagin canviat

Crida per la Democràcia ha alertat a través d'un missatge que ha difós pels seus canals de comunicació 2.0 que els «atacs» de l'Estat han fet que alguns col·legis electorals «hagin canviat». Per això, al mateix missatge ha adjuntat un enllaç a una pàgina web per tornar a consultar el lloc de votació de cadascú.

Cal recordar que La Guàrdia Civil ha entrat aquest dissabte al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. Els primers agents han accedit a les instal·lacions cap a dos quarts d'onze del matí i fins al migdia hi han arribat fins a tres cotxes i un total de 13 agents.

Precisament aquest divendres, la Guàrdia Civil ja va notificar als responsables del CTTI la suspensió temporal de 29 aplicacions que podrien estar presumptament vinculades amb la preparació del referèndum de l'1-O per ordre de la magistrada del TSJC que instrueix la causa contra el Govern. Segons la interlocutòria de la jutgessa, aquestes aplicacions podrien servir per «comptar vots» o «exercir el vot telemàtic».