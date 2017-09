Interior acusa el Govern d'«irresponsables» per «utilitzar» menors i ancians a les escoles ocupades

El Ministeri de l'Interior ha acusat aquest dissabte al vespre a la Generalitat i a les entitats independentistes d'actuar amb «irresponsabilitat» per haver «utilitzat persones vulnerables», com menors i ancians, en l'ocupació de centres educatius perquè aquest diumenge es pugui celebrar el referèndum d'independència.

Segons Interior, «resulta molt significatiu» que en algunes ocupacions «s'estan utilitzant tant a menors com a ancians amb l'única finalitat d'impedir una possible actuació per part de les forces i cossos de seguretat».

En un comunicat força dur, el ministeri assegura que «la major part» dels locals o edificis públics que s'havien d'usar com a col·legis electorals «han romàs tancats com era d'esperar» i «només en alguns s'han començat a concentrar persones a l'interior per procedir a la seva ocupació amb l'única finalitat de dificultar l'actuació de les forces de seguretat de cara a donar compliment a la interlocutòria judicial que exigeix impedir la utilització dels locals per celebrar el referèndum suspès pel TC».

Això s'ha pogut comprovar, segons Interior, perquè al llarg d'aquest dissabte la Guàrdia Civil i la policia espanyola han desplegat un dispositiu a Catalunya per complir el que va manar el TSJC i saber si els locals estaven tancats o «pel contrari, estaven sent ocupats i utilitzats de manera il·legítima per simpatitzants de les organitzacions que donen suport a la independència unilateral de Catalunya».

D'altra banda, el Ministeri «espera que la labor dels Mossos, encomanada per la magistrada del TSJC, pugui realitzar-se i es desallotgin i precintin els col·legis ocupats, tal com apareix en l'ordre de la jutgessa».

A més a més, el comunicat també explica que, complint el mandat del TSJC de bloquejar i suspendre els serveis informàtics susceptibles de ser utilitzats en el referèndum, la Guàrdia Civil «ha accedit al CTTI», però en el marc d'aquesta actuació «en cap moment s'ha ocupat el CTTI, sinó que les comprovacions s'estan realitzant en un lloc habilitat per la pròpia direcció del centre, i tampoc s'han vist afectats els serveis essencials de la Generalitat».

El Ministeri acaba afirmant que totes les actuacions de la Guàrdia Civil i la policia espanyola «posen en evidència el seu màxim compromís amb el compliment de la llei i amb garantir els drets de tots els ciutadans de Catalunya».