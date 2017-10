Dirigents europeus condemnen la violència i fan una crida al diàleg

El primer ministre belga, Charles Michel, va condemnar la violència i va fer una crida perquè es produeixi un diàleg polític davant els aldarulls en els centres de votació del referèndum.

En el seu compte de Twitter, Michel va afirmar que «la violència mai pot ser la resposta, nosaltres condemnem totes les formes de violència». El tuit del cap del Govern belga finalitzava «reafirmant la nostra crida a un diàleg polític», en un missatge que incloïa les etiquetes «referèndum català» i «Espanya».

A Alemanya, l'expresident del Parlament Europeu i líder socialdemòcrata, Martin Schulz, també va recórrer a Twitter per qualificar de «preocupant l'escalada d'enfrontaments a Catalunya» i va instar els governs de Madrid i Barcelona a frenar-los de forma immediata i buscar el diàleg.

El ministre d'Afers Exteriors de Lituània, Linas Linkevicius, va considerar que «el diàleg amb el propi poble és un deure per a Espanya» davant el conflicte independentista a Catalunya i va advertir que «la violència no ajudarà».

Linkevicius va escriure aquest missatge al seu compte de Twitter, on va reconèixer que «la càrrega emocional és forta» i «les ferides de la desconfiança profundes».

Un altre dirigent que va expressar la seva opinió a través de la xarxa social va ser el líder de l'oposició al Regne Unit, el laborista Jeremy Corbyn, qui va escriure a Twitter que «la violència de la policia contra ciutadans a Catalunya és impactant». Corbyn va afegir que «el Govern espanyol ha d'actuar per posar-hi fi ara».

La ministra principal d'Escòcia, la nacionalista Nicola Sturgeon, va demanar que la gent pugui «votar de forma pacífica» a Catalunya i va condemnar les «impactants» escenes que es van produir durant incidents entre forces de seguretat i ciutadans a diversos punts.

«Cada vegada més preocupada per les imatges que arriben des de Catalunya. Més enllà del punt de vista sobre la independència, tots hauríem de condemnar les escenes de les que hem estat testimonis», va afirmar a Twitter la líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP).

Sturgeon va instar «Espanya a canviar de rumb abans que algú resulti ferit de gravetat». «Algunes de les escenes a Catalunya són bastant impactants i, amb tota seguretat, innecessàries. Simplement deixin a la gent votar», va dir la ministra principal.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va admetre la seva inquietud per la situació de Catalunya i va alertar que «aquest desig d'independència és molt perillós per a Espanya i Europa». «Estem en un moment en el qual Europa necessita estar junta. Està clar que la identitat, la cultura i la llengua catalana han de ser respectades, cosa que em sembla que sí que es respecta. Aquest desig d'independència és molt perillós per a Espanya i fins i tot per a Europa», va dir la regidora socialista.

L'alcaldessa va destacar, això no obstant, que «potser calgui treballar més en les relacions entre el poder central de Madrid i Catalunya» perquè l'autonomia pugui trobar «un camí» al costat d'Espanya. «El que passa és trist. Admeto no arribar a comprendre el perquè Catalunya vol separar-se d'Espanya. Em costa tant en el pla afectiu, com en l'intel·lectual», va assumir.



L'Associació Europea de Jutges dona suport als jutges espanyols



Per la seva part, l'Associació Europea de Jutges va traslladar el seu «suport més sòlid i absolut a tots els jutges espanyols» tenint en compte «els recents esdeveniments a la comunitat autònoma de Catalunya» amb motiu de la convocatòria del referèndum il·legal de l'1-O.

Els jutges europeus van expressar la seva solidaritat amb els seus companys a Espanya en un comunicat aprovat per unanimitat pel Grup Europeu de la Unió Internacional de la Magistratura (UIM) a instàncies de l'espanyola Associació Professional de la Magistratura (APM), de caràcter conservador i majoritari.

«Sense voler interferir en el procés polític que s'està produint a Espanya, l'Associació Europea de Jutges vol expressar, fermament, que la independència judicial ha de ser observada en tota la seva extensió i desitja expressar una clara solidaritat als nostres companys espanyols», destacava el comunicat.

Aquesta associació va recordar que els jutges «són responsables d'assegurar l'Estat de Dret i han de desenvolupar les seves funcions sense cap pressió, en obediència només a la Constitució i a les lleis nacionals i internacionals».