Human Rights Watch recorda a Espanya que té «el deure» de protegir els drets d'assemblea i llibertat d'expressió

L'investigador per a l'Europa Occidental de Humans Right Watch Kartik Raj ha recordat a l'Estat espanyol que té «el deure» de protegir els drets d'assemblea i llibertat d'expressió. Això malgrat que el «la màxima cort espanyola» hagi ordenat que el referèndum no es podia fer.

L'investigador alerta que aquestes asseveracions serveixen «per igual» tant per a la gent que s'oposa a la independència com per a la que hi dona suport. I afegeix: «en el cas que la policia utilitzi la força per fer front a disturbis de l'ordre públic, s'han d'assegurar que les seves accions són necessàries i proporcionades».