Aiguaviva, desbordada per una allau de solidaritat

Ahir, dilluns, va ser el 2 d'octubre «més trist» en la memòria col·lectiva d´Aiguaviva, que al vespre es va veure desbordada per una allau de solidaritat arribada de diversos punts de Girona i que acabava amb milers de persones –10.000 segons els convocants– expressant rebuig a les «agressions policials», en paraules de l´alcalde, Joaquim Mateu, registrades la tarda del diumenge del referèndum, que van deixar un trist balanç d´almenys deu ferits. El poble estava «de dol» i ho expressava a la plaça Constitucional, rebatejada, a cop d´esprai i després d´uns esdeveniments ­terribles, amb el nom oficiós de «plaça 1 d´Octubre». A les vuit de la tarda, una mobilització ciutadana sense precedents al poble, va deixar clar als veïns que no estan sols.

En Jaume hi era, diumenge, en el moment que una trentena llarga d´agents antiavalots de la Policia Nacional entrava a la plaça mentre «picaven els escuts amb les porres», com si fossin una «legió romana». I va rebre. «Els vaig demanar tres o quatre vegades, en castellà, què hi feien aquí i si duien una ordre», relata. La resposta que va obtenir dels agents va ser una ruixada de gas pebre a la cara, una arma química que irrita els ulls i provoca dolor, ceguesa temporal i llàgrimes. «Són uns salvatges!», exclamava en Jaume passats uns minuts de les dotze del migdia del 2-O, un cop dissolta la primera concentració de protesta del dia, que va reunir un centenar de veïns. La ràbia va donar pas a una tristor dessoladora i l´home va arrencar a plorar, a llàgrima viva, quan li van venir al cap les imatges de la càrrega policial.

Des de l´1-O, són un poble ferit però «valent», deia el batlle, que va agrair «les mostres de suport rebudes». Al vespre, centenars de cotxes van col·lapsar els accessos per carretera; milers de persones van desbordar el poble. Volien mostrar suport a uns veïns que diumenge, amb l´arribada de la Policia Nacional, van haver d´amagar nens darrere del portal del Centre Cultural ca la Neus. Un dinar popular que va acabar amb «un atac militar», conclou en Jaume, convençut que la Policia Nacional va escollir «a consciència» l´objectiu: «sabien que érem pocs, que seria fàcil i van venir». L´Ajuntament denunciarà davant dels Mossos d'Esquadra les «agressions»– i el «robatori», en paraules de l´alcalde Mateu, d´una urna plena de sobres buits i d´algun ordinador. «No oblidarem mai l´1 d´octubre», etzibava.