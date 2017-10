«És greu haver-me trobat ara allò que vaig viure de jove»

Dos dels ferits en les càrregues policials de l'1 d'octubre, el dia del referèndum expliquen com es van llevar l'endemà dels fets. Narcís Ramió Diumenge, mestre i escriptor, ho va fer a l'hospital Josep Trueta. Perquè va haver d'estar ingressat al centre de salut després de les càrregues policials al col·legi electoral de Taialà.

Ramió té 66 anys i assegura que és «molt greu haver-me de trobar amb aquesta edat el que vaig viure de jove». Recorda com als anys seixanta fugia dels grisos i assegura que «sempre els havia aconseguit esquivar a la Diagonal» però que en canvi, aquest diumenge no va tenir la mateixa sort. I és que afirma que l'actuació dels agents va provocar que se li disloqués l'omòplat i alhora, que a causa d'un atac de nervis un cop fora del col·legi va desmaiar-se i va necessitar que el reanimessin.

Va passar la nit de diumenge a dilluns a l'hospital Trueta per precaució, destaca. Ja que sortosament, malgrat una forta caiguda, «no tinc cap vèrtebra trencada però sí les marques de l'individu que em va agafar a braços».

Narcís Ramió explica com va viure la jornada i la càrrega policial al col·legi de Taialà. Explica que ell estava a dins del local quan els policies van entrar, on hi havia molta gent. «Els de les tres primeres files vam rebre de valent». I és que segons descriu, la gent que estava al vestíbul, ell «defensant la meva dona i altra gent» van rebre la càrrega dels policies. En concret, a Ramió el va «agafar un individu de dos metres com si fos un sac i em va llançar com si fos un bidó buit d'un camió».

I amb la mala sort, destaca, «que vaig caure d'esquenes i després em va caure al cim un altre policia que forcejava amb més gent». Finalment, va poder sortir a fora, on «vaig tenir un atac de nervis i fins al cap de mitja hora no va poder entrar cap ambulància». Finalment, va poder ser atès pel SEM i el van traslladar al Trueta. L'afectat es lamenta de la situació i diu que els fets de l'1 d'octubre li recorden el seu passat, quan era jove.

Agressió a Sant Narcís

Un altre dels ferits d'aquest diumenge és en Dani Hernàndez, que va anar a votar al Servei Municipal d'Ocupació de Sant Narcís. En aquest punt també hi va actuar la Policia Nacional, la qual li va provocar, segons denuncia Hernàndez, una fractura a la mà dreta a banda, de la contundent actuació policial que va viure aquest centre electoral.

El jove destaca que els fets van succeir quan els agents de la Policia Nacional van entrar a dins del SMO i que llavors, «ens vam posar a l'exterior fent un cordó pacíficament perquè no s'enduessin les urnes» i que llavors, «va haver-hi un moment de tensió a un dels costats del cordó i sense previ avís van començar a agredir amb les porres a tothom, avis, dones, homes, qui fos»

L'agressió la va rebre, segons relata, quan va «ajudar una senyora que van tirar a terra, vaig rebre dos cops de porra mal intencionats que m'anaven a la cara. El primer el vaig aconseguir esquivar amb èxit i em va anar al pit, i pel que fa al segon només em vaig poder posar la mà per tal de protegir-me la cara dels cops».

En Dani Hernàndez va ser atès pels sanitaris i compta amb «una fractura desplaçada i oberta de dos metacarps de la ma dreta». Després d'aquest incident va enguixat i explica que els metges li han dit que potser haurà d'estar així durant dos mesos si no se soluciona «però si es desplaçen m'hauran d'operar i posar-me plaques».