Artur Mas diu que encara falten passos per arribar a la independència

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat en una entrevista al Financial Times que Catalunya encara no està a punt per assumir la independència. "Per ser independent hi ha algunes coses que encara no tenim", assenyala Mas.

En ple debat sobre la conveniència de declarar una DUI o no en els pròxims dies, Mas destaca la necessitat de seguir sent pragmàtic i tenir en compte la probable reacció de Madrid ja que "per ser independent hi ha algunes coses que encara no tenim", entre les que va destacar el control d´infrastructures, de duanes i fronteres, que la gent pagui a la Hisenda Catalana i una administració de justícia que faci complir les lleis del parlament català. "Fins que això no sigui operatiu, la independència no és real", ha assegurat

Va afegir que després del referèndum de l'1-O "hem guanyat el dret de ser un país independent. La pregunta ara és com exercim aquest dret, i aquí, evidentment, hi ha decisions que s'han de prendre. I aquestes decisions han de tenir un sol objectiu: no es tracta només de proclamar la independència, sinó de convertir-se en un país independent".

Segons el rotatiu britànic, les empreses "augmenten la pressió" perquè el Govern "faci un pas enrere" amb la independència i com en les darreres hores algunes han decidit traslladar la seva seu social fora de Catalunya -la darrera d'elles Gas Natural- i que el govern espanyol ha aprovat un decret per facilitar-ne la sortida; i com per altra banda, la CUP pressiona per a un "trencament ràpid" amb l'Estat i un dels consellers del Govern, Santi Vila, aposta pel diàleg i evitar la implantació de l'article 155 i un escenari de "conflictes" al carrer.