Més d'un centenar de denúncies a les comarques gironines. Aquest és el recompte provisional que han realitzat des del grup d'advocats voluntaris Dret de Defensa, els quals en menys d'una setmana ja han rebut una gran quantitat de denúncies relacionades amb les actuacions policials de l'1 d'octubre arran de la celebració del referèndum català.

El representant del grup, Albert Carreras, va explicar que creuen que «n'hi haurà encara moltes més», ja que entre aquesta xifra no en figura cap de Sant Julià de Ramis ni tampoc d'Aiguaviva, dos dels punts on les actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar amb especial brutalitat. Carreras també diu que d'altres denúncies no les tenen ells i que quan se sumin a les presentades als Mossos d'Esquadra, també augmentaran considerablement.

La plataforma espera que la setmana que ve es pugui donar per finalitzat el recompte, i és per això que els dies 9, 10 i 11 d'octubre advocats voluntaris atendran i assessoraran les víctimes a la seu del Col·legi d'Advocats. Paral·lelament, el dimarts es farà una sessió informativa a la localitat d'Aiguaviva a les vuit del vespre.

Així mateix, des del consistori gironí s'ha posat en marxa una bústia en línia on també es poden comunicar les agressions derivades de les intervencions policials del diumenge. També es poden enviar fotos i vídeos que puguin ajudar a identificar els actors i aclarir els successos amb més precisió. «Totes les dades visuals i gràfiques poden ser important» va assegurar Albert Carreras.



A la recerca de justícia

Des del grup Dret de Defensa, van subratllar la importància de les reclamacions, explicant que cap de les persones que havia presentat una denúncia havia demanat sobre les compensacions econòmiques. Per al representant, «busquen una reparació mental i de justícia, la majoria no tenen una motivació econòmica».

Albert Carreras també va aprofitar per explicar que ja tenen decidit que posaran una querella, però encara no tenen gaire clar en nom de quina entitat. A partir de la querella s'hi podran adherir les denúncies personals, «perquè no hi hagi risc que algunes es quedin sense resposta» tal com podria passar si es tramitessin una a una. Carreras ho exemplifica amb «algunes lesions de caràcter lleu o altres successos derivats que puguin ser considerats de caràcter intranscendent».