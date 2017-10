Puigdemont diu que no té contacte amb el govern espanyol

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en el programa '30 minuts' de TV3 que no té contacte amb el govern espanyol. Puigdemont diu també que la clau de la situació que es viu actualment és l'autodeterminació. El programa s'emetrà demà diumenge.



«No tenim contacte [amb el govern espanyol]. Fa temps que no en tenim perquè ells defugen parlar d'aquest tema. Ells voldrien que d'aquest tema no se'n parlés. Estan disposats a parlar si no parlem d'això. Però és d'això del que hem de parlat? El que està passant a Catalunya és real, els agradi o no. Són milions de persones que han votat, que volen decidir. Hem de parlar d'això. De què es pensen que hem de parlar? Per què es pensa que la gent es mou? La gent no es mou i planta cara a la violència policial per una reforma del model de finançament. Siguem honestos tots plegats. Hem de parlar de Catalunya. I no vol parlar-ne»



Per la seva part, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, es qüestiona en declaracions realitzades en el mateix programa per quin motiu el referèndum ha de ser la solució.



«Jo em pregunto, per què la solució d'un conflicte ha de ser un referèndum? Un referèndum al final és la síndrome del 50 més 1. Hi ha vencedors i vençuts. Guanyadors i perdedors. L'endemà, què hem arreglat? El conflicte segueix allà. No l'hem resolt. Soc partidari de buscar una fórmula de consens. Dialogar molt, buscar punts de connexió, cedir tots una mica i seguir treballant junts»







