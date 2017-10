Els Mossos han intervingut en diversos incidents protagonitzats per manifestants

Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en diversos incidents protagonitzats per algunes de les persones que han assistit aquest diumenge a la manifestació de Barcelona a favor de la unitat d'Espanya.

Entre quarts de dotze del migdia i quarts de set de la tarda hi ha hagut agressions, enfrontaments i alguns manifestants han trencat mobiliari urbà. Amb tot, no s'ha fet cap detenció, segons la policia catalana.

Cap a la una del migdia alguns concentrats han trencat la porta d'accés al Parc de la Ciutadella de l'avinguda del Marquès de l'Argentera per arribar al Parlament, on els Mossos han establert un cordó policial per protegir l'edifici del llançament d'objectes. Arran d'això, diversos agents han estat increpats i insultats.

Cap a un quart de quatre de la tarda, segons ha pogut saber l'ACN, cinc treballadors de Telecinco han estat agredits per un grup de radicals. Els treballadors d'aquesta televisió no descarten denunciar els agressors.

També s'han viscut moments de tensió cap a dos quarts de dues de la tarda davant la botiga d'Apple de Passeig de Gràcia, on s'ha registrat un petit incendi. Fins al lloc s'hi han desplaçat els Bombers de Barcelona, que en un primer moment no han pogut actuar per apagar-lo perquè alguns dels concentrats no els han permès accedir-hi i els han increpat i insultat.

Poc després, a les 13.52, un vehicle dels Mossos d'Esquadra que estava a la Rambla a l'altura del Liceu ha estat envoltada i increpada per desenes de persones. Els dos agents que anaven en aquest cotxe s'han refugiat en un establiment fins que agents de la Guàrdia Urbana i de l'ARRO els han anat a ajudar.

Cap a les dues del migdia un miler de persones s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de plaça Espanya i han increpat diversos agents. A un quart de tres de la tarda, també hi ha hagut moments de tensió davant del Palau de la Generalitat, on un grup de persones ha escridassat el cordó policial que protegia l'edifici.