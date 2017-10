Vuit premis Nobel de la Pau reclamen «negociació» entre Catalunya i Espanya

Vuit premis Nobel de la Pau reclamen "mediació i negociació" entre Catalunya i Espanya per aconseguir una "solució pacífica", segons informa l'agència internacional Associated Press. La Iniciativa Dones amb Nobel ha impulsat una carta que adverteix que "cap part està lliure d'errors" però ara calen "mediació i negociació cap a una solució pacífica del punt mort actual". Entre les signants de la carta hi ha l'activista antimines Jody Williams, l'activista d'Irlanda del Nord Mairead Maguire, la guatemalenca Rigoberta Menchu o la iraniana Shirin Ebadi. El document arriba després que l'ONG presidida per Kofi Annan, The Elders, també reclamés diumenge diàleg i una solució pacífica per Catalunya.