Exigeixen retirar una agenda escolar per incloure València als "països catalans"

Els representants dels pares d'alumnes de la Confederació Valenciana, COVAPA, i de la Federació Provincial Gabriel Miró, reclamen a la Conselleria d'Educació que retiri una agenda escolar repartida aquest curs gratuïtament en diversos col·legis perquè inclou a la Comunitat Valenciana en els «països catalans ».

«Crida l'atenció, de manera que estem vivint aquests dies pel conflicte català, que als nostres fills se'ls doni una agenda en el desplegable central on apareix un mapa dels 'països catalans' que abasta des del Roselló francès, en el punt més septentrional , fins el Baix Segura com a extrem meridional ». El citat mapa inclou així mateix les Illes Balears i l'Alguerès, al nord-est de Sardenya.

La iniciativa de l'edició part de la Plataforma per la Llengua, que s'autodenomina l'ONG del Català, des de la web s'informa que «aquest curs usen una agenda com aquesta alumnes d'unes seixanta escoles de Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, Formentera, País Valencià i Mallorca ». Sota l'epígraf «amb el suport de» figura el logotip de la Generalitat Valenciana i la Conselleria d'Educació en concret; i com a col·laborador, la Plataforma El Sud Trenca el Silenci, nom que empra la Plataforma del Professorat de Valencià del Baix Segura.

Des del departament que dirigeix ??el conseller Vicent Marzà descarten que el logotip es correspongui amb l'actual Generalitat en no afegir «Recerca» a la Conselleria d'Educació. «Aquest material no ha passat per la nostra validació, no tenim cap vinculació amb el contingut d'aquesta agenda», afirmen sense prendre cap mesura contra els exemplars repartits pels col·legis.

Entre les pàgines de l'agenda s'inclou el percentatge de distribució del plurilingüisme en els centres segons el decret paralitzat pel TSJ-CV. El president de la confederació de pares de centres públics, Ramon López, assegura haver rebut queixes de centres escolars «de Torrevella, Oriola, Daya Vella i fins i tot algun de Castelló», i exigeix ??a Marzà que la retiri. «No està la situació -subratlla López-, com per afegir al debat per la unitat del nostre país, Espanya, famílies doblement preocupades pels continguts d'aquesta agenda distribuïda a la motxilla dels seus fills. No la deixen a la porta del centre perquè cada família decideixi si la vol o no».



«Adoctrinament»

La vicepresidenta de la Fapa Gabriel Miró a Baix Segura, Sonia Terreo, de qui parteix la primera reclamació, assegura tenir «queixes de pares i professors perquè s'incita a parlar en català i restringeixen el castellà». Terreo es refereix a les recomanacions expresses que contempla en una altra de les seves pàgines l'agenda: «A l'escola estudiem català i en català (sic)». I afegeix el text, sempre en català, que «és fonamental per a ser competents lingüísticament. Respecta la llengua i expressa't correctament. No facis servir castellanismes, amb la nostra llengua tens prou recursos. Al pati, si parles català, els teus amics que no el parlen ho podran aprendre. Parla català sempre que puguis ».

Ramón López considera que aquests textos «perjudiquen a l'alumne que s'expressa en castellà, i al pare que vol que el seu fill estudiï en castellà, se li coarta». Per a aquest representant dels pares d'alumnes dels principis contemplats en els exemplars repartits als escolars del Baix Segura i el Mitjà Vinalopó «no tenen res a veure amb principis pedagògics ni amb la riquesa de l'aprenentatge en llengües, perquè la volen convertir en una sola, el català, ni tan sols el valencià », conclou.