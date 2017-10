Creix la pressió sobiranista a Puigdemont perquè confirmi la declaració d'independència i aixequi la suspensió

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té fins al matí de dilluns per respondre el requeriment del govern espanyol de Mariano Rajoy i detallar si la república catalana i la independència estan o no declarades. Des que el dimarts passat fes el seu discurs al Parlament "assumint el mandat" de l´1-O i "suspenent la declaració" per obrir un diàleg amb l´Estat i la comunitat internacional, les pressions perquè posi en marxa el nou estat independent han anat creixent. I es que les respostes que han arribat des del govern espanyol només passen per la porta tancada a la mediació i l´amenaça de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució, que anul·laria l´autonomia de Catalunya. Això ha fet que, poc a poc, siguin més els partits i col·lectius que fan arribar de manera directa i indirecta al president la seva voluntat que aprofiti la seva resposta a Rajoy per confirmar que la independència està declarada i aixecar la suspensió que va decretar. Així, ERC, la CUP, l´ANC i sectors del PDeCAT entre els que hi ha els joves de la JNC, pressionen Puigdemont aquests dies perquè doni el tret de sortida a la Catalunya estat.

No totes les veus sonen igual de fort ni s´escolten públicament. Però en els darrers dies i hores, s´acumulen les pressions a Puigdemont perquè culmini la declaració d´independència, després que el seu discurs de dimarts ho deixés tot "en suspens". Les que més han ressonat són les de l´ANC i la CUP. Des de l´Assemblea van exigir públicament dijous al president que aixequés la suspensió de la declaració d'independència "atesa la negativa de l'estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg". A més, diferents dirigents i destacats membres de l´entitat han volgut referir-s´hi en el mateix sentit a les xarxes socials.

La CUP, per la seva part, ha enviat una carta al president que ha fet pública a primera hora d´aquest divendres. Els anticapitalistes aprofiten la missiva per pressionar Puigdemont perquè respongui a Rajoy que s´ha proclamat la república. "Si pretenen seguir aplicant l´article 155 i ens volen seguir amenaçant i emmordassant, que ho facin amb la República ja proclamada", diuen des de a CUP.

De manera més subtil es va pronunciant el soci de Govern de Puigdemont, Esquerra Republicana. El portaveu de la formació, Sergi Sabrià ha afirmat que el president hauria de contestar el requeriment del govern espanyol assegurant que la independència "està declarada". En declaracions a Onda Vasca, Sabrià ha defensat que per a ells la independència està "claríssimament" declarada i ha afirmat que si algú no ho vol entendre doncs ho explicaran "més clar si fa falta". Igualment, a una entrevista al diari Gara, el vicesecretari general de Coordinació Interna i Territori, Isaac Peraire, ha recordat que ofertes com la reforma constitucional "arriben tard", tot confirmant que ERC "no participarà en pantomimes". De la mateixa manera, admet que li agradaria que dimarts el president hagués "anat més enllà", i aposta per la declaració de la república. El líder d´ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, té una intervenció pública dissabte al matí en el marc del Consell Nacional dels republicans. L´estat de les converses entre ell i Puigdemont marcarà també el to i el contingut del seu discurs, que podria servir igualment per intentar que Puigdemont fes aquest pas i donés per tancada la suspensió.

Les pressions, però, arriben també des del propi partit de Puigdemont. Malgrat que el president del PDeCAT, Artur Mas, ha defensat aquest divendres a TV3 el gest i l´estratègia del dimarts passat i no ha volgut mullar-se sobre la resposta al requeriment, altres sectors clamen internament per la proclamació immediata de la independència. Però alguns, com les joventuts de la formació, fins i tot ho han fet de manera pública. La JNC ha mostrat la seva confiança amb el president Puigdemont i el Govern "en les decisions preses i les futures" però també ha reclamat que es faci efectiva la declaració d'independència si la voluntat de mediació i diàleg és corresposta amb un "atac a les institucions catalanes". Així ho ha anunciat l'organització juvenil del PDeCAT a través de dos missatges al seu compte de Twitter després d'un acord en el Comitè Executiu Nacional que ha celebrat aquest divendres.

Durant tot aquest divendres, a més, el president ha estat rebent al Palau de la Generalitat i parlant amb representants de les entitats i dels partits independentistes, i s´ha vist també amb membres del seu Govern. Puigdemont té la intenció de recollir totes les opinions i valorar les propostes de cadascun dels actors per decidir com encara la resposta al requeriment a Rajoy.