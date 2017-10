Noves imatges mostren els dubtes de la policia abans de l'actuació al Verd

Unes noves imatges mostren els dubtes que van tenir els agents de la policia el passat 1 d´octubre, en el moment de carregar contra els ciutadans que feien resistència pacífica a l´Escola Verd de Girona. En el nou vídeo es pot observar com un dels agents s´acosta a un altre lamentant que no s´hagués previst la quantitat tan important de gent que hi havia reunida a les portes.

El gran volum de gent que hi havia a fora del col·legi Verd va fer retardar les càrregues. En una conversa entre dos agents, un d´ells explica la situació afirmant: «tranquil, això és el que es busca». Més tard un altre dels policies es dirigeix a qui manté contacte telefònic amb un dels caps operatius i li explica que faran un passadís per entrar a l´escola. Però la fórmula no convenç l´agent que li diu «de veritat creus que entrarem aquí?». Minuts més tard, el policia parla per telèfon amb un dels caps operatius i es procedeix a la càrrega. En un altre moment del vídeo, un dels agents afirma que no podria haver actuat la policia judicial sense els antidisturbis: «com per haver entrat nosaltres primer», conclou.

A les gravacions també es veu com un agent s´acosta a l´encarregat de rebre les ordres i li comenta que una advocada s´ha apropat a parlar amb ells, tot i que no li fan cas. Es tracta d´una de les lletrades voluntàries que assessorava els ciutadans concentrats a les portes del col·legi i que pretenia que l´entrada no fos violenta.

El vídeo s´acaba amb les gravacions de GoPro que ja es van publicar fa uns dies, on es veu el policia parlant amb un dels caps operatius per telèfon just abans de la càrrega. Aquí l´agent torna a mostrar els seus dubtes de poder entrar al col·legi: «Hem arribat i hi havia almenys 300 persones. Portem 20 minuts aquí». Minuts més tard la policia acaba carregant per poder entrar al col·legi.



Una querella col·lectiva

Les violentes càrregues policials de l´1 d´octubre van causar 250 ferits a les comarques gironines, gran part dels quals estaven a les escoles de la ciutat. La majoria dels ciutadans afectats per les actuacions policials de l´Escola Verd ja han interposat una denúncia que s´ha afegit a la querella conjunta que els advocats voluntaris presentaran la setmana que ve. De fet, la causa engloba els afectats de Girona, els d´Aiguaviva i els de Sant Julià de Ramis.

Paral·lelament, els Ajuntaments de Sant Julià i Aiguaviva presentaran dues querelles més pels desperfectes provocats al Pavelló Municipal en el cas de Sant Julià i a l´ajuntament en el cas d´Aiguaviva. A més, aquest consistori també es querellarà contra les forces de seguretat espanyoles per haver entrat a dependències municipals sense una ordre específica.