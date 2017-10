El sindicat de mestres USTEC-STEs diu que no reconeixerà els nous interlocutors si l'escola és intervinguda

El sindicat de mestres USTEC-STEs diu que «no reconeixerà com a interlocutors vàlids a aquelles persones que no siguin representants de la legitimitat popular» i fa una crida «a la resistència contra les imposicions d'un estat que ja no pot considerar-se com a democràtic».

A través d'un comunicat, el sindicat ha assegurat que el 155 és «l'excusa legal per implantar una dictadura» que funciona des de la campanya de l'1 d'octubre i que ha «tancat webs, detingut arbitràriament treballadors públics i violat correspondència i vulnerat drets humans i llibertats individuals».

USTEC-STES ha fet una crida a fer concentracions davant els ajuntaments de les capitals de comarca dimecres 25 de novembre a les 6 de la tarda. Unes protestes convocades des de l'espai del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa).

A més, el sindicat de mestres ha detallat que «estaran al costat de les institucions catalanes i de la democràcia en la lluita per la seva supervivència».