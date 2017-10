Concentracions, aquest dimecres, en defensa de l'escola catalana

Les entitats que s'engloben dins el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) donaran resposta als atacs i crítiques d'adoctrinament que ha rebut l'escola catalana les darreres setmanes amb una concentració davant dels ajuntaments de capital de comarca aquest dimecres a partir de les 18:00 h.

Amb el lema 'No ens toqueu l'educació', la protesta vol visibilitar la unitat de la comunitat educativa per defensar l'actual model d'escola i immersió lingüística, que qualifiquen ''d'èxit'' i on asseguren que no acceptaran ingerències. La plataforma també estudia querellar-se contra el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, per haver assegurat que alguns centres públics fomentaven l'odi a Espanya.