La doble crisi del PSC

El PSC afronta aquests dies una doble crisi, i les comarques gironines no en són l'excepció. Per una banda, està vorejant una nova crisi interna, ja que cada cop hi ha més càrrecs electes que se sumen al rebuig de l'aplicació de l'article 155, al qual el PSOE està disposat a donar suport. La primera tinent d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque, l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, el portaveu a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix, l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i el batlle de l'Escala, Víctor Puga, són algunes de les veus que s'han posicionat al costat l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i els alcaldes de Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès per «rebutjar sense cap mena de dubte l'aplicació de l'article 155». Lupiáñez, fins i tot, ha anunciat que deixarà el partit si el PSC hi vota a favor al Senat.

I per si no n'hi hagués prou amb aquesta divisió interna, també estan en risc els seus pactes de govern amb el PDeCAT a nivell local. Ahir, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va advertir que «ningú no entendria que es pogués governar amb partits que donen suport que desapareguin l'autonomia i les institucions d'autogovern». Per això, va advertir que si el PSC dona suport explícit a l'aplicació de l'article 155, el PDeCAT es veurà «obligat» a analitzar els acords municipals que té amb els socialistes. Ahir a la tarda, de fet, el partit va celebrar una reunió a Barcelona amb representants dels ajuntaments on tenen pactes amb els socialistes, ja que, segons Pascal, caldrà analitzar cada cas un per un. Un dels consistoris que està més en el punt de mira és el de Girona, on ERC-MES i la CUP estan fent pressió perquè PDeCAT i PSC trenquin el pacte de govern, que de moment es manté.

Girona

El PDeCAT ha assegurat que, «de moment», manté el pacte de govern estable que té amb el PSC a l'Ajuntament de Girona. Sobretot perquè la tinent d'alcalde socialista, Sílvia Paneque, no ha posat pals a les rodes a la celebració del referèndum i, a més, s'ha manifestat obertament en contra de l'aplicació del 155 adherint-se a la carta dels alcaldes contraris a aquesta mesura. «A Girona, el PSC no s'ha negat que poséssim les urnes o que presentéssim la querella conjunta per les càrregues policials; el que volem nosaltres és sumar i no restar», va assenyalar la presidenta de la secció local del PDeCAT, Maria Àngels Planas. Aquesta és la posició que va defensar en la reunió d'ahir a la tarda a Barcelona, però també va matisar que «tot és replantejable» i que estan «a l'espera» de veure quina posició tindrà finalment divendres el PSC en el ple del Senat quan s'hagi de votar la decisió.

Per la seva banda, però, tant la CUP com ERC-MES continuen fent pressió al PDeCAT perquè trenqui l'acord amb els socialistes. Ahir, ERC-MES va demanar a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que surti de la seva «zona de comfort» i va proposar un govern de concentració format per PDeCAT, Esquerra i CUP. «El paper dels ajuntaments serà clau per a la República i a Girona aquest camí seria molt més fàcil i planer amb un govern 100% independentista», va assegurar la portaveu republicana, Maria Mercè Roca. «Davant la situació extraordinària que viu el país, calen solucions imaginatives», va indicar Roca, que assegura que els tres grups han de «sumar» per fer pinya. Pel que fa al dia a dia de la ciutat, la portaveu d'ERC-MES va prometre «generositat» per part dels seus, però també va admetre que allà on les postures xoquin, els afers es podrien aparcar «temporalment».

Els cupaires, per la seva banda, van reiterar que estan disposats a estudiar «qualsevol proposta» orientada a «superar l'actual situació i que permeti l'articulació i l'estabilitat d'un govern alternatiu que estigui clarament compromès amb la defensa dels drets i les llibertats», tot i que no van fer cap proposta explícita ni van donar suport públic a la proposta dels republicans.

Blanes

L'alcalde socialista de Blanes, Miquel Lupiáñez, s'ha mostrat radicalment en contra de l'aplicació de l'article 155 i ha demanat al PSC que «s'oposi frontalment a aquesta mesura i no validi, en cap cas, la seva posada en marxa». Lupiáñez recorda que ell no és independentista però adverteix que, com a democràta, no pot consentir «que el govern de l'estat espanyol continuï aquesta escalada de greuges i despropòsits». Per això, ha anunciat que, si el PSC finalment vota a favor de l'article, estriparà el seu carnet de militant. «Estem assistint al segrest de l'autonomia del Parlament de Catalunya, que va ser escollit democràticament, i això no es pot consentir. El president de la Generalitat ha fet gestos per negociar, però en canvi des de l'Estat espanyol sempre ha obtingut el silenci o la negació per resposta», lamenta. Dijous, l'Ajuntament entrarà per urgència la moció de l'AMI i l'AMC de rebuig a l'aplicació del 155, per tal de sotmetre-la a votació del ple municipal.

En el darrer ple municipal, celebrat el 4 d'octubre, ERC va trencar el pacte de govern amb el PSC, i PDeCAT també va avançar la seva intenció de fer el mateix en la sessió plenària d'aquest proper dia 26. Arran d'això, durant els darrers dies Lupiáñez ha mantingut diverses reunions unilaterals amb cadascun dels grups municipals sense que fins el moment hagi hagut cap resultat concloent per facilitar la governabilitat a l'Ajuntament de Blanes.

Sant Feliu de Guíxols

El PSC de Sant Feliu de Guíxols, que governa juntament amb els independents de Tots per Sant Feliu i ERC, s'ha afegit a la carta dels alcaldes socialistes que rebutgen l'aplicació del 155, «ateses les circumstàncies que està vivint la política catalana i espanyola i veient que la darrera acció del Govern espanyol està posant encara més en perill la convivència i l'autogovern, com a conseqüència, tot sigui dit, d'unes maldestres actuacions d'una majoria al Parlament de Catalunya». En un comunicat, els socialistes guixolencs afirmen que «els posicionaments en defensa del diàleg i el pacte estan essent arraconats i marginats», i davant d'això, creuen, només hi ha l'opció de «seguir defensant la democràcia i treballar per sortir d'aquest malson on uns ens han portat en nom del poble i els altres volen solucionar trencant el poble».

Olot

Igual que a Girona, la sociovergència que governa a Olot de moment es manté. El portaveu del PSC, Josep Guix, es va adherir ahir al manifest dels alcaldes que rebutgen l'aplicació de l'article 155, i es va mostrar confiat que el pacte local amb el PDeCAT és prou sòlid com per poder mantenir-se més enllà del que passi a nivell català. Tot i això, el segon tinent d'alcalde, Estanis Vayreda, va assegurar ahir que, malgrat que el pacte és molt «sòlid», els han «sabut greu» les declaracions del president del PSC a la Garrotxa, Albert Bramon, a Ràdio Olot, on afirmava que «la situació s'havia descontrolat i el 155 ho redirigeix». Segons informa Xavier Valeri, Vayreda es va mostrar disposat a replantejar el pacte de govern en cas que des de la direcció del PDeCAT es consideri oportú, i va assegurar que no tindrien cap problema en governar amb ERC, actualment a l'oposició.



Calonge i Sant Antoni

L'alcalde, Jordi Soler (PDeCAT), ha demanat als regidors del PSC i el PP, que formen part de l'equip de govern, que es posicionin en contra de l'aplicació de l'article 155. Segons indica Soler, «és el moment en què els partits que donen suport a la intervenció que implica l'article 155, en clau municipal, prenguin consciència que d'aquesta manera no es pot avançar i haurien de fer un gest clar i inequívoc». Davant d'aquesta petició, segons ha informat l'Ajuntament, els regidors del PSC han expressat la seva posició de «rebuig total» a l'aplicació del 155, que, segons Arturo Prades, «implicaria una pèrdua d'autonomia de les institucions catalanes i un retrocés democràtic». Els socialistes, però, també han mostrat el seu desacord amb una declaració unilateral d'independència i han expressat el seu desig de «diàleg i acord abans de divendres». Per la seva banda, el regidor del PP, Joan Pons, s'ha mostrat comprensiu i ha demanat a l'alcalde un temps de reflexió per tal de poder valorar la seva petició.

Vilafant

L'alcaldessa, Consol Cantenys (PSC), considera que l'aplicació de l'article 155 és «una barbaritat» i per això s'hi ha mostrat «completament en contra». En aquest sentit, s'ha posicionat a favor del comunicat dels alcaldes socialistes que rebutgen l'aplicació de l'article i confia que militants i càrrecs electes aconseguiran que el partit no assumeixi la posició del PSOE. «Des del PSC no podem donar suport a aquesta mesura, encaminada a desmuntar totes les institucions catalanes, i ho estem posant en coneixement de la direcció del partit perquè ho sàpiga», assenyala.

Segons Cantenys, des del PSC hi ha molta gent que treballa perquè abans de divendres hi hagi una solució pactada, «deixin d'enviar-se cartes i arribin a un pacte». «Estem absolutament en desacord amb aquestes mesures, totalment desproprcionades i fora de lloc, en una democràcia com la nostra això no hauria ni d'estar sobre la taula», indica. Per això, espera que «el PSC actuï en conseqüència i escolti tothom», i assegura que no s'ha plantejat quina decisió prendrà si això no passa.

Lloret de Mar

El regidor socialista Antonio Lorente, que governa al costat de PDeCAT i ERC a Lloret de Mar, no s'ha volgut posicionar sobre la possibilitat d'aplicar el 155. Segons indica, la situació «és complicada i no és agradable per a ningú», però l'executiva local encara no s'ha reunit per veure quin posicionament prenen. De tota manera, Lorente confia que el pacte municipal no se'n ressentirà: «La voluntat és continuar endavant, tot i que mai es pot assegurar res». «La nostra intenció és treballar per les persones i esperem que es trobi una solució factible per a tothom», conclou.

Les Planes d'Hostoles

La regidora d'Independents de Les Planes d'Hostoles (IdLP-CP), Concepció Usan, es planteja abandonar el PSC i passar a no adscrita o comptar amb el suport d'alguna altra formació d'esquerres si finalment els socialistes donen suport a l'aplicació de l'article 155. El grup, que va concórrer a les darreres eleccions municipals sota el paraigües socialista a través de la fórmula del CP, tenia previst reunir-se ahir a la nit per prendre la decisió definitiva. Usan no va voler fer declaracions a l'espera de reunir-se amb la resta de l'equip, tot i que al matí ja n'havia parlat amb els seus companys. El municipi està governat pel PDeCAT amb vuit regidors i Usan és la única edil a l'oposició.

La Jonquera

El regidor del PSC de la Jonquera, Narcís Quintana, que governa amb el PDeCAT, no voldria que s'apliqués el 155, però també pensa que «vulguem o no, de legalitat n'hi ha una d'oficial». Per això, confia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocarà eleccions per evitar que s'apliqui. Si no, alerta, l'aplicació del 155 «podria ser correcte tot i que no és desitjable». Pel que fa al pacte local, considera que el PDeCAT «rep moltes pressions» per trencar els pactes amb els socialistes: «Manen més els les associacions properes als independentistes que no pas els propis partits independentistes», lamenta. Per això, considera que, si el PDeCAT acaba trencant el pacte municipal per una decisió de partit a nivell català, «seria una llàstima, perquè aquí funciona molt bé».

L'Escala

L'alcalde socialista de l'Escala, Víctor Puga, també ha rebutjat de ple l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Segons ha indicat en un escrit a les xarxes socials, està «preocupat» i «indignat» pel que considera una «conculcació de drets i llibertats dels catalans davant de la qual el PSC no pot restar impassible i ser-ne còmplice». «Suposa un gravíssim atemptat contra l'autonomia i les institucions catalanes, sense precedents en la nostra història democràtica», assenyala. L'alcalde lamenta que, « lluny de fer-ho mitjançant cirurgia fina, intentant atenuar els devastadors efectes que pot suposar l'aplicació del precepte pel nostre autogovern, opta per fer-ho demanant la destitució del President i de la resta del Govern, i intervenint economia i telecomunicacions».

Castell- Platja d'Aro

El portaveu socialista de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, es manté en el que han demanat molts socialistes durant els darrers dies: «Ni DUI ni 155». Per a Jiménez, la solució està en mans de Puigdemont, i confia que el president català convoqui eleccions per evitar l'aplicació del 155. «Existeixen sortides fora de la DUI i el 155, i un avançament electoral ens permetria agafar aire i que les coses fossin diferents», assenyala.

Pel que fa al possible suport dels socialistes catalans per aprovar l'aplicació de l'article, Jiménez indica que està convençut que «no hi ha cap socialista a Catalunya que vulgui que s'apliqui», tot i que, reitera, la clau de volta la té el president català. Pel que fa al pacte municipal a Platja d'Aro -on governen amb el grup municpial de CiU, liderat per l'exmilitant d'Unió Joan Giraut- asseguren que estan «molt tranquils», ja que es van reunir amb l'alcalde i van refermar la voluntat de fer funcionar el municipi més enllà de les dinàmiques nacionals.