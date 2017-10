Els funcionaris que van fer vaga el 3 d'octubre hauran de recuperar les hores

Els funcionaris i treballadors públics que van secundar l'aturada de país del 3 d'octubre hauran de recuperar les hores i tindran 4 mesos per fer-ho, segons va comunicar el Govern de la Generalitat al portal intern dels treballadors públics. Fonts sindicals consultades per l'ACN asseguren que en el seu dia la Generalitat els va dir que no se'ls descomptaria del sou. Per la seva part, el Ministeri d'Hisenda, que controla els comptes després de la intervenció, va advertir que es descomptaria la jornada del salari dels funcionaris.

Fonts de la Generalitat van confirmar que la recuperació de les hores del 3-O és un acord que el consell executiu va prendre el passat 10 d'octubre però no es va fer públic.

El conseller d'Afers Estrangers de la Generalitat, Raül Romeva, va dir ahir que els funcionaris a Catalunya «no seguiran ordres de Madrid», sinó que obeiran les institucions catalanes electes si el Govern central assumeix competències autonòmiques. Romeva va afirmar en una entrevista en el programa polític Today de BBC 4 que «el poble ha decidit democràticament durant anys el Govern que vol, el Parlament que vol», així que aquestes institucions «s'han de preservar».