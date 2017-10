L'èxode d'empreses persisteix i la xifra supera ja les 1.300

Des que la banca, amb Banc de Sabadell i CaixaBank al capdavant, i grans corporacions com Abertis, Gas Natural, San Miguel i Cellenex, van obrir la veda fa dues setmanes, 1.302 empreses ja han traslladat la seu social de Catalunya a d'altres parts d'Espanya per protegir-se dels efectes d'una hipotètica declaració d'independència i garantir-se seguretat jurídica i la continuïtat en la zona euro. El gruix principal radicava a la província de Barcelona (1.165); de Lleida n'han «fugit» 57; de Tarragona, 55 i de Girona, 25 (divendres passat, 20 d'octubre, sis firmes de la província van oficialitzar el trasllat a d'altres punts de l'Estat, segons dades del Col·legi de Registradors d'Espanya; en el còmput català, la xifra s'enfilava fins a les 105, mentre que el dijous, 19 d'octubre, 268 emprese comunicaven la decisió de marxar).

Les dades demostren que l'economia paeix malament la incertesa política que envolta el procés que, a curt termini, no s'esvaïrà. Al llarg de les últimes setmanes el Principat ha perdut 1.248 empreses: a les 1.302 que fins ahir havien confirmat el traslladat la seu a d'altres comunitats espanyoles se'ls n'ha de restar 54 que s'han implantat a Catalunya, informa el Col·legi de Registradors.

Llista d'empreses que marxen: Consell de CaixaBank a València

Enmig de la tempesta econòmica, CaixaBank va celebrar ahir el primer consell d'administració a València, on hi té la seu social des del 7 d'octubre passat. En la reunió l'entitat bancària va aprovar distribuir un dividend brut de 0,07 euros per acció, que es carregarà al beneficis nets de 2017. El president de CaixaBank, Jordi Gual, es va reunir amb el president valencià, Ximo Puig, a qui va reiterar el compromís de l'entitat financera amb la Comunitat Valenciana, un territori que CaixaBank considera «prioritari». Segons Gual, la relació «especial» de CaixaBank amb aquella regió s'ha vist enfortida amb el trasllat de la seu social. En xifres, el compromís de l'entitat amb València es tradueix en «la implicació amb tot el teixit productiu a través de les prop de 440 oficines, més de 2.100 empleats i més d'un milió de clients valencians que han dipositat la seva confiança en l'entitat», va precisar Jordi Gual.

El Cercle clama eleccions per la marxa d'empreses de Catalunya

En aquest context, el Cercle d'Economia, un dels principals lobbies empresarials barcelonins, demana la convocatòria immediata d'eleccions al president Carles Puigdemont. El Cercle entén que aquesta és la via per evitar que Catalunya se situï en un escenari de conseqüències «imprevisibles, però en qualsevol cas dramàtiques». Un nou crit d'auxili del gran empresariat català que arribava ahir, amb la vista posada en la intensa setmana política encentada després que dissabte el president Mariano Rajoy anunciés una dura bateria de propostes ecaminades a prendre el control de la Generalitat i del Parlament. «A la sortida d'empreses –assenyala el comunicat de l'entitat presidida per Juan José Brugera– s'ha unit la creixent fractura social i la possibilitat, real i immediata, d'un profund deteriorament de l'autogovern». En aquesta línia, el Cercle d'Economia adverterix que «Catalunya, de no evitar-ho els propers dies [amb una convocatòria electoral], pot encaminar-se cap a una dinàmica, perllongada i intenjsa, de descontrol, inseguretat jurídica i malestar ciutadà». La junta del Cercle compta amb la presència de directius de CaixaBank, Puig, Banc de Sabadell i Hotusa, entre d'altres.



Polèmica a SEAT

A tot això, el delegat de la Generalitat a França, Martí Anglada, assegurava a la televisió francesa Cnews que el rei Felip VI va trucar en persona a Volkswagen per demanar a l'empresa que marxés de Catalunya. Anglada censurava l'actitud del monarca: amb actituds com aquesta, exposava, «ha cremat la seva capacitat de mediació». «Qui és el que ha trucat Volkswagen i Seat per fer-les marxar de Barcelona? Ha estat el Rei en persona qui ha trucat per dir-los per favor que marxin», va dir.