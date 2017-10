Miquel Iceta nega una «ruptura» al PSC i demana diàleg o eleccions

El líder del PSC, Miquel Iceta, va negar ahir que hi hagi una «ruptura» al PSC ni «discrepàncies» amb el PSOE sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que «cap socialista vol», i va exigir «diàleg» al president català, Carles Puigdemont, o bé que convoqui eleccions ja.

Després de la reunió de l'executiva, Iceta va comparèixer en roda de premsa, amb la presència de dirigents del PSC com la número dos del partit i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, la líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet, el secretari d'Organització, Salvador Illa, o la portaveu al Parlament, Eva Granados.

Després de la dimissió de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, de l'executiva del PSOE pel seu rebuig al 155, postura a la qual s'han afegit diversos alcaldes i també l'exlíder socialista Raimon Obiols, Iceta va ser contundent. «No hi haurà una ruptura del PSC, perquè estem units en les idees bàsiques que no volem que les institucions catalanes segueixin en la il·legalitat, ni que una minoria s'imposi a una majoria, ni que el procés independentista arrasi amb tot», va advertir.

Des del seu punt de vista, «tant al PSC com en el PSOE hi ha ganes de diàleg i d'acord, així com d'evitar el pitjor dels escenaris. I ens movem tots en aquesta direcció, no hi ha discrepàncies», va assegurar, i si bé va admetre que «hi ha gent (del PSC) que ha manifestat que no vol el 155», va recordar que ell seguirà «intentant» que no es produeixi aquesta aprovació per part del Senat. «En aquests moments -va afegir-, no conec ningú al PSC més preocupat que jo per la situació actual i l'eventualitat de mesures tan dràstiques» com l'aplicació de l'article 155.

Tot i això, no va voler precisar què votarà el senador socialista i expresident de la Generalitat José Montilla al ple, ja que «serà una decisió que ell prendrà i comuincarà en el moment que consideri oportú». Segons Iceta, la decisió de Montilla «no està obligada per la seva comoditat personal ni per l'eventual conveniència del seu partit».

També des del PSOE van negar cap discrepància amb el PSC. El portaveu socialista, Oscar Puente, va advertir ahir a Puigdemont que qualsevol forma de declaració unilateral d'independència (DUI) és «inacceptable» -»ni light, ni soft, ni verbal, ni escrita pot servir per tornar a la legalitat», va dir-, i va negar que es pugui produir una nova crisi amb el PSC.



El PSOE no vol cap DUI

El PSOE considera que, per activar el 155, ja no valdria que Puigdemont anunciés una convocatòria electoral si al mateix temps declara la DUI. Per això, va demanar al president de la Generalitat que «posi fi a la seva situació fora del marc de la legalitat» i eviti que el 155 s'apliqui «i es vegin les conseqüències indesitjades per a tots de la seva aplicació». «A alguns els posa l'article 155, però nosaltres no estem entre ells», va indicar el portaveu socialista, per a qui «encara és possible que no calgui aplicar» aquest precepte, perquè els seus possibles efectes estan «portant alguns a reflexionar».

Tant Puente com el conjunt de la direcció del PSOE han tret importància a la disconformitat expressada per alguns alcaldes socialistes respecte l'aplicació del 155. En aquest sentit, Puente va confiar que «no hi hagi més dimissions ni problemes d'aquest tipus». El PSOE sosté que totes les mesures del 155 han estat «compartides» i «parlades» amb el PSC i que els dos partits mantenen una «posició clara i comuna», més enllà que siguin organitzacions»plurals» en les quals hi ha diverses opinions sobre la forma d'afrontar l'independentisme.