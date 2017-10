Puigdemont estudia comparèixer dijous o divendres davant el Senat

El Senat va fer ahir els primers passos per avançar en un inèdit mecanisme parlamentari que posarà aquesta institució en el centre de la vida política. Per primera vegada, el ple de la cambra alta aprovarà aplicar mesures a l'empara del 155 i que alteraran el funcionament de les institucions i de l'autogovern de Catalunya. En paral·lel, el Parlament pot viure dijous, en un ple monogràfic, un altre moment històric amb la possible declaració d'independència.

Per un costat, al Senat, avui es constitueix la comissió ad hoc, formada pels 27 senadors designats ja ahir pels grups, encarregada de tramitar les mesures del 155 adoptades dissabte pel Govern espanyol. Davant aquesta comissió, el president Carles Puigdemont podrà presentar i defensar les seves al·legacions en persona.

I Puigdemont ho està estudiant. Segons informava l'ACN, el president i el seu equip es plantejaven ahir seriosament la possibilitat que comparegui al Senat per exposar el seu rebuig al 155. Ho podria fer durant la segona reunió de la comissió del Senat que serà dijous a les 17 hores o bé al ple del Senat de divendres, just abans que s'aprovin les mesures però quan la comissió ja haurà estudiat les al·legacions de la Generalitat i emès una proposta. La data i hora de la possible compareixença de Puigdemont no està clara, ja que està condicionada al ple del Parlament d'aquest dijous.

Segons fonts de l'agència Efe, la decisió «no està presa» i dependrà en bona mesura de si la seva agenda li ho permet, tenint en compte que prioritzarà la seva presència en el ple del Parlament. Si Puigdemont pogués parlar dimecres al Senat seria més senzill encaixar la seva compareixença, però per ara se li ha ofert que hi acudeixi dijous a la tarda a la comissió o bé divendres al ple de la cambra alta.

La decisió l'acabarà de prendre Puigdemont un cop rebi la notificació del Senat, segons les fonts.

Des de dissabte passat es donava per fet que la comissió del Senat donaria un termini de 48 hores, entre avui i dijous, a Puigdemont per comparèixer. Amb tot, el vicepresident del Senat, Pedro Sanz, va assegurar ahir que només podria fer-ho el dijous, quan la comissió debati el dictamen. Tot i això, i com que dijous hi ha ple al Parlament, el president del Senat, Pío García-Escudero, amb potestat per canviar el calendari, va oferir a Puigdemont la possibilitat de comparèixer al ple de divendres.



Reunions i membres de la Comissió

La comissió es constitueix avui a les 13.00 hores per tractar l'aplicació del 155. El ple de divendres està fixat a les 10 del matí (on fins i tot el president Mariano Rajoy, podria acudir a defensar les mesures que demana). Puigdemont, pot fer al·legacions per escrit abans de les 12 del migdia de dijous, o bé en persona -o delegant la funció- a la comissió de dijous de les cinc de la tarda que emetrà la proposta que es vota divendres.

Amb tot, García-Escudero va oferir la possibilitat que Puigdemont vagi al Senat divendres. Això sí, ho faria després que la comissió hagués emès el dia abans el dictamen sobre a les mesures que l'Estat vol aplicar amb el 155 (com la destitució del mateix Puigdemont i de tot el Govern) i estudiades les al·legacions de la Generalitat.

El PDeCAT va assegurar ahir, a través de la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, que donaran suport a Puigdemont si va al Senat perquè seria «absolutament compatible» amb el compliment del mandat de l'1-O.

A la comissió ad hoc només hi haurà quatre senadors catalans -Josep Lluís Cleries (PDeCAT), Miquel Àngel Estradé (ERC), Xavier García Albiol (PP) i Óscar Guardingo (Units Podem) - i en el qual estaran representats tots els grups del Senat. No hi haurà cap representant de Cs -que amb només tres senadors forma part del grup Mixt, el representant per sorteig serà Francisco Javier Yanguas, d'UPN- ni tampoc del PSC, ja que José Montilla no figura a la llista de sis senadors designats pel grup socialista, però votarà divendres.



Dijous, ple específic al Parlament

Per la seva part, l'altre focus d'atenció de la setmana serà al Parlament. La Junta de Portaveus va acordar ahir la celebració d'un ple monogràfic previst per dijous sobre «l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus efectes possibles», segons la proposta de JxSí i la CUP. Sobre la taula hi haurà la possible declaració d'independència, tot i que el president del grup de JxSí, Lluís Corominas, no va revelar si servirà per a això.

Serà «en els pròxims dies», va dir, quan JxSí decidirà si aposta per culminar el ple de dijous amb la votació d'una proposta de resolució que plantegi aixecar la suspensió de la declaració d'independència anunciada per Puigdemont el passat 10 d'octubre.

JxSí i la CUP plantegen com a guió de la sessió plenària arrencar amb una «anàlisi de la situació actual i antecedents», seguit d'un «oferiment de diàleg i la mediació com a instrument de resolució de conflictes», un debat sobre l'«eco i efectes» que està tenint la qüestió catalana a la comunitat internacional, una «valoració i efectes» de l'aplicació del 155 i, finalment, «propostes i actuació» del Govern i del Parlament davant les mesures anunciades per Rajoy.

A la nit, el president de la Generalitat va assegurar davant la Cecot que intentarà «arribar a acords» i va insistir en la seva voluntat de «dialogar». «Anirem a parlar amb aquella realitat que no ens acaba d'entendre», va dir Puigdemont durant la 23a Nit de l'Empresari organitzada per la patronal, acompanyat d'altres membres del Govern, i davant de centenars d'empresaris que el van rebre dempeus entre aplaudiments. El president de la Generalitat va insistir que «mai és tard per al diàleg», però també va remarcar que per dialogar «en calen dos» i «si un no vol, no té dret a paralitzar els anhels i les esperances de l'altre». Puigdemont es va mostrar convençut que Catalunya «guanyarà» encara que vinguin «grans dificultats».