El sindicat de docents «no reconeixerà» la nova autoritat si l'educació és intervinguda

El sindicat de docents USTEC-STEs va assegurar ahir que si l'escola catalana és intervinguda «no reconeixerà com a interlocutors vàlids» aquelles persones que assumeixin les competències en l'àmbit educatiu i ha fet una crida a «resistir» contra «les imposicions». Aquesta central va fer públic un comunicat en el qual crida a la «lluita contra el cop d'Estat» i exigeix que siguin excarcerats els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Després d'advertir que «l'escola catalana pot córrer el risc de ser intervinguda», el comunicat assegura que «USTEC-STEs no reconeixerà com a interlocutors vàlids aquelles persones que no siguin representants de la legitimitat popular». A més, fa una crida a la comunitat educativa «a la resistència contra les imposicions d'un estat que, a partir de la pedagogia dels fets, ja no es pot considerar democràtic». La primera mobilització que anuncia tindrà lloc el pròxim 25 d'octubre i prendrà la forma d'una concentració davant els ajuntaments de les capitals de comarca convocades per l'espai del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa).

Aquest sindicat, el principal entre els mestres i professors de les escoles catalanes, afirma que l'activació de l'article 155 de la Constitució és «l'excusa legal per implantar una dictadura que ja funciona des del moment que, durant la campanya de l'1 d'octubre, s'han tancat webs, ha detingut arbitràriament treballadors públics i violat correspondència privada».

Les seccions sindicals de la UGT i CCOO de RTVE van traslladar el seu suport i la solidaritat al conjunt de treballadors dels mitjans de comunicació públics de Catalunya enfront a la mesura d'intervenció anunciada pel govern espanyol en aplicació a l'article 155 de la Constitució. En aquest sentit, es posen a disposició dels comitès d'empresa i dels comitès professionals dels mitjans per treballar conjuntament en defensa de la llibertat d'informació.



«El PP no permet veracitat»

«El PP no permet, allà on gestiona, que la informació sigui veraç, objectiva i equilibrada», recullen en un comunicat. Segons les seccions sindicals, el govern de Mariano Rajoy i el PP «es caracteritzen precisament per vincular els mitjans públics al poder polític afectant al pluralisme polític i social». En el comunicat, afirmen que el PP «no té credibilitat» quan defensa la intervenció del principal mitjà públic de la comunicació. «En els últims 5 anys de gestió del govern central s'han fet amb el control de la línia editorial dels informatius de TVE, RNE i mitjans interactius iRTVE».