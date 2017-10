La Generalitat dóna l'ordre als bancs per pagar les nòmines de l'octubre amb tresoreria pròpia

La Generalitat donarà aquest dimecres l'ordre als bancs per pagar les nòmines de l'octubre dels treballadors públics. Com ja es va fer al setembre, en el primer abonament de sous des de la intervenció de les finances, el pagament es fa amb tresoreria pròpia. Tal com ha informat fonts del Departament d'Economia a l'ACN, el pagament inclou la nòmina delegada dels mestres i la del personal de l'Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut i l'import ascendeix a 390 milions d'euros. Les mateixes fonts han assegurat que els treballadors començaran a cobrar a partir d'aquest dijous.

La intervenció de les finances ha obligat el Govern ha certificar que la partida no està vinculada a res que tingui a veure amb el referèndum per poder obtenir el vistiplau del Ministeri.

El Govern, doncs, donarà aquest dimecres la indicació al banc, que efectuarà el pagament des del compte de l'executiu català amb l'autorització de l'Estat. Fonts del ministeri d'Hisenda han confirmat aquest mateix dimecres que se seguirà el mateix procediment que al setembre i que ara a l'octubre serà la Generalitat qui pagui les nòmines als funcionaris.

Al setembre, els treballadors van rebre els sou uns dies abans de l'habitual perquè el Govern va prioritzar-les. Les finances de la Generalitat estan intervingudes, i els seus comptes bloquejats, des que a mitjan setembre el Consell de Ministres va aprovar dos acords per fer-ho.

Factures a proveïdors



Pel que fa a les factures que s'han de pagar als proveïdors i com també es fa fer al setembre, les abonarà directament el Ministeri d'Hisenda amb els diners que reté de la bestreta que pertocaria a la Generalitat segons el model de finançament. Així, la Generalitat tramet les factures al ministeri amb la pertinent certificació perquè aquest procedeixi al pagament.