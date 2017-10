Rajoy vol eleccions "amb la màxima celeritat possible"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que "coincideix substancialment" amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que li ha demanat que les eleccions catalanes se celebrin sota el paraigües de la intervenció de l´Estat i que no en deixi l´organització a mans de les institucions catalanes. Durant la sessió de control al Congrés, Rajoy ha apuntat que l´objectiu del seu executiu respecte a l´aplicació de l´article 155 de la Constitució a Catalunya és convocar eleccions "amb la màxima celeritat possible", tot i que primer cal "recuperar la legalitat". El líder de Cs ha afirmat que caldria garantir la "seguretat" d´aquests comicis i ha preguntat si "el comitè de sedició serà l´encarregat d´organitzar les eleccions". "Vull que Espanya com a Estat garanteixi el resultat d´aquestes eleccions", ha dit Rivera.

El president espanyol ha respost tres preguntes sobre Catalunya en aquesta sessió de control, on ha justificat de nou la intervenció pel 155 com a única via per "restablir la legalitat" a Catalunya. En canvi, ha evitat respondre el plantejament de la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que li ha recordat que la seva formació entén que si Puigdemont convoca eleccions autonòmiques "no té cabuda política ni jurídica" l´aplicació del 155 de la Constitució.

El president espanyol ha insistit que les prioritats del seu executiu és la creació d´ocupació i "restablir la legalitat i la convivència a Catalunya" alhora que garantir el "respecte als drets" dels ciutadans.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, li ha recordat que "molts catalans" tenen "por davant les amenaces que pateixen", i l´ha instat a dir que farà perquè les pròximes eleccions siguin "lliures" a Catalunya. Segons Rivera, els ciutadans catalans volen "votar en llibertat" i per tant cal que el govern de l´Estat organitzi les eleccions per "garantir el resultat", perquè sigui "vàlid i homologable a qualsevol democràcia".

En la seva resposta, Rajoy ha afirmat que la situació a Catalunya "és molt greu" perquè el Govern i el Parlament "s´han situat fora de la legalitat" i hi impera "la llei del més fort" sense respecte "als drets de les minories". Per aquest motiu ha afirmat que el seu govern ha de "restablir la legalitat" mitjançant el 155, on "està prevista la convoca tòria de les eleccions en un termini de 6 mesos que li agradaria que se celebressin en el termini més breu possible" i d´acord "al que diu la legalitat vigent".

També ha "coincidit substancialment" amb Rivera en la qüestió de l´organització dels comicis sota el paraigües de l´Estat, així com en la necessitat de "celebrar eleccions urgents", però ha apuntat que primer cal "recuperar la legalitat" perquè "s´ha liquidat la llei, s´ha trencat la cohesió social i la convivència".

Per últim, Rajoy ha respost també una pregunta de portaveu d´ERC, Joan Tardà, que li ha retret que hagi respost al diàleg amb un 155 mitjançant el què s´autonomena president de la Generalitat i castra el Parlament. "No es la primera vegada", ha dit Tardà, que li ha recordat que això "ja ho va fer Felip V i Franco".

Per això li ha demanat que "retiri la repressió" i "freni" el 155. "Catalunya és un poble pacífic, una nació sense estat, però no n poble indefens", ha dit Tardà, que ha advertit que si Rajoy manté la repressió la gent "sortirà al carrer a defensar cívicament i pacíficament l´autogovern de Catalunya". "Mai hi ha presons per a tants demòcrates, retiri el 155: negociació, diàleg i mediació", ha afirmat Tardà.

En la seva resposta, Rajoy ha assegurat que el 155 és "l´única resposta possible" davant el "menyspreu a les lleis, a la Constitució i a l´Estatut, així com a milions de ciutadans de Catalunya" perquè "on no hi ha llei no hi ha democràcia ni diàleg". "L´objectiu de plantejar el 155 és restaurar la legalitat, apostar per la convivència", ha dit Rajoy, que ha insistit que el 155 és "una situació excepcional que volem que duri poc, i per això unes eleccions en poc temps". El president espanyol també ha negat que el seu executiu es tanqui al diàleg. "A Espanya portem 40 anys dialogant, però on no es pot dialogar és al parlament de Catalunya que s´ha tancat i on l´oposició no pot exercir la seva funció".