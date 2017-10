Troben el cadàver d'un corredor que portava quatre anys desaparegut

Potser un dels moments més emocionants es va viure quan una de les germanes del triatleta, Olga es va fondre en una abraçada amb el capità pilot d'helicòpters de la Guàrdia Civil, Antonio Márquez, que va ser la persona que va rescatar el cos sense vida el passat dissabte. Aquest gest entre tots dos simbolitzava les gràcies de la família, als agents que sempre que podien i tenien servei a la zona on havia desaparegut del Teide, Las Cañadas, volava per la zona on va ser vist amb vida per última vegada. I l'agent, al seu torn, mostrava la impotència per no haver aconseguit trobar a Teni en tot aquests gairebé quatre anys de la seva desaparició.

La seva segona germana, Elena Teni, va explicar com va passar el tràgic succés. La seva germana va voler aclarir qualsevol indici de dubte sobre el que va passar aquell fatídic dia un de gener de 2014. "El meu germà va sopar a casa amb tota la família per Cap d'Any i va sortir l'endemà cap al Teide com feia cada dia 1 de gener i sempre, sempre ho feia en companyia dels seus amics. el que va passar és que aquell dia cap va poder acompanyar-lo i va decidir pujar ell sol. Víctor deia que pujar fins Las Cañadas li donava forces per començar amb bon peu l'any".

Mentre discorria l'entrevista els seus amics anaven omplint l'estança on també es trobava la mare de l'esportista, que quan va desaparèixer tenia 40 anys.

Molts d'ells no van poder contenir les llàgrimes i algun fins i tot es va acostar a resar davant el fèretre de Víctor Teni. A més, un dels guàrdies civils de la Unitat de Muntanya, que va participar en el rescat es va voler unir al dolor de la família i també va estar a la vetlla. Aquest fet pot donar idea de l'onada de simpatia que va despertar la seva desaparició a Tenerife. Apunar que mai en cap cas s'havia desplegat un operatiu tan gran per buscar a una persona com en el cas de Teni.

Durant tot aquest temps que ha estat desaparegut, tant els seus amics com familiars no van deixar mai de cercar a Víctor Teni. De fet, algun d'ells va arribar a buscar per la cara nord del pic Teide, encara que mai ho van fer per la zona on va aparèixer. El dispositiu de recerca de la Guàrdia Civil que finalment va trobar el cos es va activar el dissabte a les 08:00 del matí, arran de l'alerta d'un ciutadà que havia vist el cos sense vida d'un home en una zona de molt difícil accés del Teide.

En el rescat, va intervenir el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (Greim), la Unitat d'Helicòpters i la Policia Judicial, així com el ciutadà que va alertar i que es va prestar per acompanyar els agents per tal de indicar-los el lloc exacte en què es trobava el cos, ja que es tracta d'una zona extremadament rocosa, formada per corredors, el que feia gairebé impossible el seu accés a peu.

Després de més de dues hores caminant, i un cop els agents van localitzar el cos sense vida que es trobava darrere d'una gran pedra de lava i envoltat dels seus objectes personals, escampats en diferents punts, es va realitzar la inspecció del cadàver per personal de laboratori, especialistes en criminalística de la Unitat Orgànica de Policia Judicial, que han assegurat la correcta inspecció de l'entorn. I es va rescatar amb l'helicòpter.