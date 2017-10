ACS assegura que Abertis seguirà tenint la seu a Madrid tot i l'OPA

El conseller delegat de ACS, Marcelino Fernández Verdes, va assegurar ahir que Abertis seguirà sent espanyola i tindrà la seva seu a Madrid encara que es fusioni amb l'alemanya Hochtief en cas de triomfar la seva oferta pública d'adquisició (opa) per la concessionària.

«L'únic que passarà és que serà una filial» del grup Hochtief, que serà el que cotitzi i tingui la seva seu l'Alemanya, ha explicat en declaracions a la premsa Fernández Verdes, també president del Comitè Executiu de Hochtief.

«Sóc el conseller delegat de Hochtief i segueixo sent espanyol», va posar com a exemple l'executiu, que va reconèixer que el propòsit és que Abertis sigui exclosa de cotització «perquè una operativa amb tot filials en borsa no és sostenible».

Abertis tindrà la seva seu a Madrid perquè és on està ara, va dir Fernández Verdes, que va explicar que no es plantegen la possibilitat de tornar a portar-la a Catalunya, d'on va sortir davant la inestabilitat política, perquè no fan «especulacions».

Sobre quina serà la participació que finalment tindrà ACS en el nou Hochtief després de la seva fusió amb Abertis, va dir que el fet més probable és que estigui per sota del 50%, encara que tot dependrà del grau d'accionistes que acceptin el canvi per accions.

L'estructura financera que suportarà l'operació també dependrà d'aquest canvi i d'altres factors, com les possibles desinversions d'actius d'Abertis. «Les telecomunicacions no són actius estratègics», va apuntar l'executiu, deixant la porta oberta a la venda de Cellnex i Hispasat.



El preu de la vivenda de luxe

El preu mitjà de l'habitatge de luxe a Catalunya podria baixar fins a un 20% els pròxims mesos per la crisi política, segons la immobiliària Barnes International Realty.