Espanyols i catalans, israelians i palestins

Per descomptat que ningú confondria els espanyols amb israelians ni els catalans amb palestins. A partir d'aquí, es multipliquen les semblances sobre la difícil convivència entre éssers mútuament incompatibles, que comparteixen un mateix territori però que no poden ni saludar-se. Si es necessiten més comparacions, la família terratinent dels Arafat i els multimilionaris hereus Pujol comparteixen el sabor transversal de la corrupció. Tampoc Netanyahu camina gaire lluny de les apel·lacions ultrapatriòtiques emanades de Madrid. Al primer ministre se li quedaria curt el 155, exigiria si més no l'aplicació del 455 i successius.

Els espanyols i catalans no aconsegueixen posar-se d'acord ni en què estan en desacord. Tampoc es posen al telèfon, han de recórrer a l'arcaica tecnologia epistolar. Per tant, i prenent com a model la iniciativa adoptada per israelians i palestins, procedeix muntar unes negociacions secretes a Oslo. Després d'aconseguir un acord de mínims, Rajoy i Puigdemont s'abraçaran a Donald Trump al jardí dels rosers de la Casa Blanca, emulant Rabin i Arafat. Finalment, el president del Govern i el titular de la Generalitat rebran el Nobel de la Pau pels seus desvetllaments a favor de l'assossec.

Sense abandonar el joc de les equivalències, la imatge dels Estats Units envaint Califòrnia, o d'Alemanya ocupant Baviera, resulta tan absurda com la idea d'irrompre a Catalunya per anul·lar les seves institucions. Segons sembla, Pedro Sánchez va fugir del Congrés per donar suport amb més vigor a Rajoy des de l'exterior. El PP, PSOE i Ciutadans han pactat mètodes dràstics per la sanció de tres milions d'independentistes «abduïts», en la impecable definició jurídica del fiscal general reprovat fins i tot pels espanyols.

La proposta del PSOE per emmordassar el canal autonòmic català projecta sens dubte un nou mínim en la qualitat democràtica d'aquesta formació, a l'alçada de la reunió a bastonades disputada a Ferraz un any enrere. Els socialistes poden col·locar al capdavant de Tv3 els dirigents de la molt imparcial TVE, que posarien vermells els responsables de Pravda. Amb la particularitat que la televisió estatal ha tractat amb més virulència el partit de Sánchez que la seva homònima catalana.

La contemplació del PSOE tancant de fet mitjans de comunicació, o reconvertint Tv3 en la també exemplar Telemadrid, no només significa un dubtós moviment a efectes reputacionals. La ineptitud de Sánchez arriba a l'extrem d'oblidar que el PP pot implantar mesures paramilitars a Catalunya perquè no es juga un sol vot en aquesta comunitat, on no pot empitjorar. En canvi, el PSOE té feus catalans a defensar. Els socialistes es lliuren gratuïtament als populars al territori on es van sustentar les dues victòries de Zapatero, les últimes assolides pel partit que ara combat amb ardor la llibertat d'expressió.

PP i PSOE, que han manipulat les televisions estatals i autonòmiques fins a convertir-les en irrecuperables, carreguen ara a l'uníson contra el canal regional d'una tercera formació política. Que a més supera en audiència, el criteri televisiu imperant, a totes les cadenes adoctrinadores engegades pel bipartidisme. És a dir, la intervenció es produirà perquè Tv3 fa la seva feina a sencera satisfacció del seu públic. Atès que Catalunya només és un precedent, populars i socialistes no necessitaran tancar les televisions autonòmiques de seguiment defallent quan ocupin noves autonomies en la seva gira triomfal.

El passaport per aplicar el 155 amb els ulls embenats és el Senat inservible. Així ho considerava Albert Rivera fa solament un any, quan aprofitava les campanyes electorals superposades per clamar contra la continuïtat de la cambra alta. Ciutadans proposava la substitució del vetust fòrum per un consell de president de comunitats autònomes, que segurament es mostrarien menys entusiasmats amb la supressió de les competències d'un dels seus homòlegs. La renascuda invocació senatorial és una altra prova de la coherència del partit situat ara mateix a la dreta del PP.

L'ocupació d'una de les porcions més significatives del seu territori ha d'entendre's com un fracàs de l'Estat. La implantació del 155 sense que s'hagi produït ni una sola conversa entre els implicats aporta una lliçó d'estupor. La intervenció de mitjans de comunicació és en si mateixa un atemptat.