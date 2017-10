La Guàrdia Civil deté un home per llançar una cadira a un agent l'1-O

La Guàrdia Civil va detenir ahir un home de 40 anys acusat de llançar una cadira a un agent de l'institut armat que participava en el dispositiu per impedir la votació de l'1-O en un col·legi electoral a Sant Joan de Vilatorrada. Segons va informar ahir la Guàrdia Civil, amb aquesta detenció, que va tenir lloca Manresa, són ja sis les persones arrestades per l'institut armat per suposades agressions a agents de l'autoritat el passat 1 d'octubre, en el dispositiu per impedir el referèndum.

El detingut va ser arrestat a Manresa i va ser traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca per a la instrucció de diligències, acusat d'un delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat. El succés va tenir lloc el passat 1 d'octubre a la tarda, quan components del Grup de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil es disposaven a entrar a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada per decomissar el material electoral del referèndum.

Segons assenyala la Guàrdia Civil, quan el primer agent accedia al vestíbul de les instal·lacions de l'Institut, un home, l'ara detingut, li va llançar una cadira, que el va fer caure a terra i va patir ferides al coll, el canell dret i les tíbies de les dues cames, de les quals va haver de ser atès en un hospital de Manresa.



Denúncies pels ferits

L'actuació policial de l'1 d'octubre es va saldar amb una cinquantena de víctimes al Bages, dels quals més d'una trentena són ferits i la resta persones que es van quedar tancades dins els centres electorals sense possibilitat de sortir.

Una representació d'advocats del Col·legi d'Advocats de Manresa que, des del primer dia, ha donat assessorament gratuït a tots ells, i ahir va presentar set denuncies, quatre de col·lectives per a cada poble on es van fer actuacions policials violentes (Sant de Vilatorrada, Fonollosa, Castellgalí i Callús), i tres d'individuals per les víctimes més greus.