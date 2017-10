L'escola catalana surt al carrer i rebutja les acusacions d'adoctrinament

Més d'un miler de persones van omplir ahir la plaça del Vi de Girona per defensar l'escola catalana i rebutjar les crítiques que ha rebut del PP i Cs per suposadament fomentar l'odi a Espanya, l'adoctrinament i el conflicte lingüístic. Albert Quintana va ser l'encarregat de llegir el manifest conjunt del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que va condemanar aquestes declaracions tot afirmant que són «una falta de respecte per a tots els i les docents de Catalunya, atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives». Les concentracions a favor de l'escola catalana es van celebrar simultàniament davant de tots els ajuntaments que són capital de comarca.

L'acte, que va ser conduït per la periodista Núria Riquelme, va servir perquè la comunitat educativa catalana fes públic el seu rebuig a les acusacions que els han llançat en els darrers dies, com quan el diputat de Cs Toni Cantó va defensar al Congrés una moció contra l'adoctrinament en considerar que «no s'ha fet res per evitar que els secessonistes adoctrinin els nostres fills» o quan Xavier García Albiol va afirmar que «a la majoria de col·legis catalans ensenyen a odiar Espanya», entre altres.

Davant d'això, la comunitat educativa subratlla que «els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament són els que volen permetre escoles amb segregació de sexes, han fet que la religió catòlica sigui avaluable a l'escola, volen españolizar a los niños catalanes i volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació». I consideren que no es tracta només d'un atac als docents, sinó un «atac contra l'educació pública, que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país». Per això, asseguren que no permetran que vulguin desmantellar-la i s'oposen a la intervenció del Departament d'Ensenyament amb l'article 155.

També va intervenir en l'acte una representant de l'escola Bruguera, que va defensar l'escola catalana com a «integradora i plural», i va rebutjar també la ingerència de l'Estat en l'educació catalana a través de l'article 155. Finalment, també va intervenir e Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans per fer una crida a la vaga d'estudiants convocada per avui -que podria allargar-se de forma indefinida- i per a la qual van cridar a portar llibres a davant de la subdelegació del govern, edifici que, asseguren, «serà una biblioteca».