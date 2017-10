Noves queixes per les condicions dels policies

La presidenta d'Eurocop, Angels Bosch, l'organització de sindicats europeus que representa mig milió de policies, va denunciar ahir les «indignes» condicions laborals dels policies nacionals i guàrdia civils desplaçats a Catalunya, així com el fet que s'hagin citat uns 50 mossos en les diligències judicals per l'1-O. Per tot plegat, el Congrés d'Europcop té previst aprovar avui una resolució de suport unànime a tots els agents que estan treballant a Catalunya perquè pateixen «unes condicions laborals lamentables».