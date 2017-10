Rajoy diu que el 155 és l'única resposta «possible» que li deixa Puigdemont

El president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar, ahir, que l'única resposta «possible» que li ha deixat el seu homòleg català, Carles Puigdemont, és l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Rajoy va defensar aquesta mesura al Congrés dels Diputats, en el decurs de la sessió de control i en resposta a una pregunta del portaveu d'ERC, Joan Tardà, que li va reclamar «negociació, diàleg i intermediació».

És en aquest context que el president del Govern va lamentar que l'únic diàleg que ha acceptat fins ara Puigdemont ha consistit a negociar els termes i els terminis de la independència de Catalunya. «No va voler parlar de res més», va apuntar Rajoy, que a continuació va recordar que Puigdemont no va voler assistir a la Conferència de Presidents, no va voler parlar del finançament autonòmic, ni anar al Congrés.



Mesura excepcional

Al matí encara no havia transcendit la negativa del president de la Generalitat d'anar al Senat a explicar la seva posició sobre l'aplicació del 155; va ser aleshores quan Mariano Rajoy va emplaçar-lo a fer el pas, «a presentar les seves propostes davant el conjunt dels ciutadans». Una petició que va quedar en no-res al cap d'unes hores. Rajoy va repetir una vegada més que compleix la seva obligació en recórrer al 155 davant el menyspreu a la llei, a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia i a milions de ciutadans de Catalunya que, al seu judici, ha demostrat l'Executiu català.

I després d'insistir que el seu objectiu és restaurar la legalitat, apostar per la convivència i tallar les conseqüències econòmiques del procés independentista, va subratllar que l'aplicació del 155 és excepcional i que, per això, vol que duri poc i que es convoquin unes eleccions quan es puguin celebrar amb normalitat.



«Han tancat» el Parlament

D'altra banda, el president del Govern va recordar a Tardà que a Espanya fa quaranta anys que es dialoga, cosa que no es pot fer al Parlament, perquè els partits de la majoria independentista «l'han tancat». Tardà va respondre amb un retret al president espanyol: que amb l'aplicació del 155 pretengui convertir-se « de facto» en president de la Generalitat, nomenar el seu Govern, «castrar el Parlament de Catalunya», inhabilitar els adversaris polítics, el model educatiu català i TV3, i convocar eleccions quan li interessi.

El diputat republicà va comparar aquesta «liquidació de l'autogovern» amb l'actuació a Catalunya de Felip V i de Francisco Franco i va lamentar que ara el PP ho faci amb la connivència del PSOE i el «patrocini» del Rei. «Però negant el diàleg i convertint en estratègia política la consigna franquista del a por ellos, el que fa és augmentar encara més l'abisme emocional entre el Regne d'Espanya i Catalunya», va sentenciar.

Tardà va subratllar que Rajoy encara és a temps de frenar la «repressió», perquè «no té cap dret a fer patir els ciutadans catalans siguin o no independentistes». Catalunya, va prosseguir, és una nació sense Estat, sense exèrcit, sense sistema judicial propi i que amb un simple decret del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha vist com s'ha liquidat la seva autonomia financera. «Però no som un poble indefens (...). [Els catalans] sortiran al carrer a defensar pacíficament el Govern legítim».