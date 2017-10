Santamaría defensarà avui a la Comissió del Senat la posició del Govern central, i Rajoy, demà

Mentre a Catalunya el Parlament celebra avui un ple que previsiblement s'allargarà fins demà i que acabarà amb la votació de les resolucions sobre com respondre a l'article 155, al Senat comença avui la segona reunió de la comissió que ha de valorar (i esmenar, si escau), les mesures que demana el Govern espanyol i que traslladarà al ple del Senat perquè demà es voti.

Abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciés que no acudiria al Senat, i quan s'especulava que hi aniria, la Cambra Alta li havia ofert la possibilitat de tenir un cara a cara amb algun membre del Govern espanyol, potser amb Rajoy. Com que finalment Puigdemont no hi anirà, serà la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría qui intervindrà avui a la comissió del Senat per defensar la posició de l'Executiu central i serà previsiblement demà quan Mariano Rajoy parli davant el ple del Senat.

La comissió, composta per 27 senadors encarregats de tramitar les mesures, es reunirà avui a partir de les 17 hores per analitzar el dictamen que li haurà enviat la ponència corresponent. Aquesta ponència, que es reuneix avui al matí, ha de redactar el dictamen després d'estudiar les esmenes o modificacions presentades pels grups a la proposta del Govern espanyol, així com els documents i al·legacions que hagi pogut enviar la Generalitat de Catalunya.