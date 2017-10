TV3, Catalunya Ràdio i ACN defensen la seva feina

Els mitjans de comunicació públics catalans van defensar ahir el seu «rigor, veracitat i independència» i van dir que seguiran treballant «com fins ara» malgrat la intervenció que pugui derivar-se si se'ls aplica l'article 155 de la Constitució. Els directors de TV3, Vicent Sanchis, Catalunya Ràdio, Saül Gordillo i l'Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer, van oferir una roda de premsa en la qual van defensar que els treballadors d'aquests mitjans han treballat sempre amb «rigor, veracitat i independència».

«La resposta serà seguir treballant com ho han fet fins ara», va subratllar Sanchís, que va opinar que moltes de les crítiques que rep la televisió per suposada falta de pluralisme, veracitat i rigor neixen d'«una mala humanitat profunda». Colomer va criticar que es qüestioni la tasca de l'ACN quan les seves informacions són un «referent» per a mitjans de línies editorials molt dispars. Gordillo, finalment, va recordar que, en el cas de Catalunya Ràdio, recordat que, en el cas de Catalunya Ràdio, els treballadors ja van decidir que «no acataran» les ordres.