Lewis Hamilton guanya el seu quart Mundial

El novè lloc ha estat suficient a Lewis Hamilton (Mercedes) per alçar el seu quart títol de campió de la Fórmula1. El britànic ha aprofitat que el seu màxim rival, l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), ha finalitzat la cursa en quarta posició i no li ha pogut retallar els punts suficients com per poder endarrerir la consecució del quart campionat pel britànic.

La cursa, disputada al circuit Hermanos Rodríguez de Ciutat de Mèxic, ha estat guanyada pel pilot holandès de Red Bull Max Verstappen, mentre que Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari) l'han acompanyat al podi. Fernando Alonso (McLaren) ha sumat un punt en acabar desè i Carlos Sainz (Renault) ha hagut d'abandonar.