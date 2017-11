Catalunya apareix en un debat al Senat dels Estats Units sobre la ingerència de Rússia a les xarxes socials

El Senat dels Estats Units ha celebrat aquest dimecres una sessió per determinar la interferència de propaganda russa a les xarxes socials durant les eleccions presidencials nord-americanes de l'any passat. Amb tot, enmig de la sessió, Catalunya ha aparegut a la Comissió d'Intel·ligència del Senat. "Les seves plataformes són globals i hi ha fonts obertes substancials que informen que una activitat similar pot estar tenint lloc a Catalunya ara mateix", ha dit el senador demòcrata Martin Heinrich als representants legals de Facebook, Google i Twitter, que han comparegut a la sessió. "Què estan fent per garantir que les plataformes no estan sent utilitzades d'una forma similar arreu del planeta per debilitar les democràcies occidentals? I, en particular, amb l'exemple de Catalunya, estan al corrent de què s'està fent allà?", els ha preguntat Heinrich.



" Estem centrats a impedir aquesta forma d'abús globalment; quan diem que tenim l'obligació de protegir la plataforma de qualsevol abús vol dir que és una obligació global, també en la votació que va tenir lloc fa poc a Catalunya", ha respost el representant de Facebook, Colin Stretch, en relació al referèndum de l'1 d'octubre. "Han hagut cadascú de vostès de prendre mesures correctives?", ha preguntat el senador. "Crec que sí, però he de recollir més informació", ha dit el representant de Twitter, Sean Edgett. Per la seva banda, el de Google ha assegurat no tenir informació concreta sobre aquesta qüestió.